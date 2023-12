Una macchinetta del caffè sarebbe esplosa in casa. Un uomo di 87 anni è stato trasportato in ospedale con ustioni al volto. E’ successo a piazza Turba a Palermo in un appartamento all’ottavo piano. Il traffico nella zona è stato bloccato per consentire ai vigili del fuoco di intervenire insieme ai carabinieri, polizia e 118. L’uomo ferito al volto e alla faccia è stato trasportato in codice rosso al centro ustioni dell’ospedale Civico.

Operaio ustionato a Palermo

Un operaio di 32 anni è rimasto ustionato me giorni scorsi, in via Principe di Villafranca a Palermo nel corso di un incendio che è divampato in una copertura per alcuni lavori di impermeabilizzazione.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio e soccorso l’operaio che è stato affidato ai sanitari del 118 che lo portato al centro ustioni dell’ospedale Civico in codice giallo.

Operaio forestale cade in un dirupo a Monte Cuccio

Poco meno di un mese fa, un operaio della forestale è finito in un dirupo a Monte Cuccio a Palermo. La zona dove è avvenuto l’incidente è molto impervia. I sanitari del 118 a bordo di un ambulanza sono riusciti a raggiungere l’operaio e tra mille difficoltà è stato caricato e trasportato in ospedale.

Infatti per la conformazione territoriale della zona trasportarlo il ferito nelle trazzere è risultato difficile. L’elisoccorso del 118 non ha potuto atterrare e così da Boccadifalco è partito l’elicottero della polizia di Stato con i tecnici del soccorso alpino. Grazie al verricello si sono calati ed hanno raggiunto l’operaio rimasto infortunato.

L’infortunio ha riguardato Calogero Raccuglia, 67 anni, di Torretta. L’uomo stava lavorando con altri colleghi nella zona di Piano Montagna quando, per cause ancora in via di accertamento, è caduto da un muro. E’ quindi precipitato per diversi metri nella scarpata sottostante, procurandosi diverse fratture alla gamba sinistra e alle costole, oltre ad escoriazioni in varie parti del corpo. Inizialmente si era davvero pensato il peggio.

I compagni della vittima della caduta hanno lanciato l’allarme al numero unico di emergenza 112 che ha inviato sul posto un’ambulanza medicalizzata del 118. I sanitari a loro volta hanno chiesto l’intervento del soccorso alpino e speleologico siciliano, competente per il soccorso sanitario in ambiente impervio. A sua volta allertato il IV reparto volo della polizia di stanza a Boccadifalco in forza di un consolidato rapporto di collaborazione. Dall’aeroporto è decollato un elicottero con a bordo due tecnici del Sass. In pochi minuti è atterrato in un pianoro non distante dal luogo dell’incidente, facendo sbarcare i tecnici del soccorso alpino che hanno raggiunto il ferito, lo hanno stabilizzato, imbarellato e trasportato a piedi fino al velivolo. L’operaio è stato quindi trasferito all’ospedale Civico di Palermo.

