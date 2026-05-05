I carabinieri della compagnia di Corleone hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Palermo, su richiesta Dda, diretta da Maurizio de Lucia, nei confronti di 3 persone ritenute responsabili, a vario titolo, del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.

L’indagine, condotta dal 2017 al 2023, ha consentito di individuare i vertici della famiglia mafiosa di Corleone, e ha permesso di ricostruire intimidazione, manifestazione di una “mafia rurale” ancora operativa. In particolare, i reati contestati sono riferibili a danneggiamenti, incendi e furti di mezzi appartenenti ad aziende agricole di Corleone, tra cui uno utilizzato da una cooperativa che opera in immobili confiscati alla mafia, nonché estorsioni nei confronti di esercenti locali, finalizzate a dilazionare il pagamento di debiti contratti verso questi ultimi.

Gli indagati, sfruttando la forza e le intimidazioni avrebbero esercitato il controllo del territorio, tale da permettere loro di intervenire nella risoluzione di controversie private, nella gestione dei confini dei terreni agricoli e nella compravendita degli stessi, tanto che anche semplici cittadini si sarebbero rivolti al sodalizio per ottenere l’autorizzazione preventiva all’acquisto di fondi agricoli e per dirimere dispute sorte tra privati.

Il gip di Palermo Claudia Rosini ha disposto la custodia cautelare in carcere per Mario Grazzaffi, 60 anni, Mario Gennaro, 53 anni, e Pietro Maniscalco, 62 anni.