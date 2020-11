Bacchi è accusato di concorso esterno

Continua il processo Game Over che vede imputato Ninì Bacchi il quale cerca di affievolire le accuse nei suoi confronti. E’ stato sentito in aula Vito Galatolo. “Nelle intercettazioni – afferma rispondendo alle domande di uno dei suoi legali, l’avvocato Antonio Ingroia – Galatolo dice che se mi avessero fermato dopo essere stato visto con lui, lo avrei denunciato. In altre parole sarei stato un infame e penso che i mafiosi con la gente che li denuncia non ci vogliono lavorare e non ci lavorano. E manco chi li denuncia ci vorrebbe travagghiare, lavorare con questa gente”.

Bacchi, di Partinico, è imputato davanti alla quarta sezione del Tribunale, presieduta da Riccardo Corleo, a latere Giangaspare Camerini e Andrea Innocenti. Come si legge sul Giornale di Sicilia, il pm Amelia Luise ha rinunciato al suo esame e tocca all’ex procuratore aggiunto Ingroia e all’avvocato Antonio Maltese, che impegneranno ancora qualche udienza per cercare di dimostrare che Bacchi non mise le proprie aziende a disposizione della mafia. Bacchi è accusato di concorso esterno e di una serie di altri reati collegati, tra cui il riciclaggio e l’illecita concorrenza col metodo mafioso, risponde a distanza, dal carcere in cui è detenuto da quasi tre anni. Ha sempre negato di avere avuto rapporti con la mafia

L’operazione Game over è del febbraio 2018, gli arresti eseguiti dalla Squadra mobile furono 31. Benedetto «Ninì» Bacchi è ritenuto proprietario di un piccolo impero, fatto di 700 sale che si trovano in tutta Italia, sotto il marchio B2875. La sede è però a Malta, dove sono state pure svolte indagini dagli investigatori. Indagini contestate dagli avvocati Ingroia e Maltese, che parlano di insussistenza dei riscontri. Mentre Galatolo – sempre lui – sostiene che «Bacchi si è preso Palermo.