PANTA REI

I giudici della quarta sezione penale del tribunale di Palermo presieduti da Daniela Vascellaro ha condannato ad un anno ciascuno Paolo Calcagno, considerato il reggente del mandamento di Porta Nuova, e il suo braccio destro, Giuseppe Ruggeri. I due avrebbero controllato l’intera filiera del pesce attraverso le società “Worldfish” e “Lcr Frescogel srl”.

I due sono stati condannati a un anno ciascuno di carcere in continuazione con quella per mafia inflitta nel troncone principale del processo di cui quello definito oggi era uno stralcio. Assolti Mirko Viola, Valentina Ruggeri e Gaetano Giunta. Erano difesi dagli avvocati Giovanni Castronovo, Simona La Verde, Giovanni Aurilio, Enzo Giambruno ed Alessandro Martorana.

Le imputazioni

Per un capo di imputazione Calcagno, difeso dall’avvocato Salvatore Agrò, è stato assolto. Non doversi procedere per prescrizione per uno dei capi di imputazione contestati a Valentina Ruggeri. Ordinata la confisca delle due società con sede in via Tiro a Segno e in via Cappuccinelle. Dissequestrata la “Boutique del pesce”. Calcagno e Ruggeri dovranno risarcire le parti civili associazione Antonino Caponnetto associazione antimafia antiracket.

“A Palermo tutto ruota intorno a me forse non l’hai capito”, diceva Ruggeri. Nei mercati Capo e Ballarò il controllo mafioso era asfissiante. Si spingeva addirittura fino alla scelta di cosa si dovesse vendere e a quale prezzo. I boss decidevano pure come dovevano essere allestite le bancarelle.

L’indagine Panta Rei

È una trance dell’indagine Pantarei che vedeva imputati 5 soggetti per l’intestazione fittizia delle attività commerciali (tutte nel settore ittico) Boutique del Pesce, Worldfisch e Frescogel, secondo l’ipotesi accusatoria riconducibili a Paolo Calcagno e Giuseppe Ruggeri già condannati nel troncone principale per mafia. Gli altri imputati sarebbero stati i fittizi intestatari

Giunta era difeso da Simona La Verde, Viola da Giovanni Aurilio, Giuseppe e Valentina Ruggeri da Enzo Giambruno ed Alessandro Martorana e Paolo Calcagno da Salvatore Agro’