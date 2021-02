Nuovo colpo alla mafia nigeriana a Palermo. La polizia nel corso dell’operazione “Showdown”, questa mattina ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di undici persone, otto sono state già arrestate e tre ricercate.

Sono accusate di associazione di tipo mafioso, lesioni gravi, sfruttamento della prostituzione e spaccio di stupefacenti, I provvedimenti sono stati emessi dal gip del Tribunale di Palermo, su richiesta del gruppo di magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo coordinati dal procuratore Aaggiunto Salvatore De Luca.

Già in passato gli agenti della squadra mobile avevano arrestato componenti della mafia nigeriana con le operazioni “Black Axe” e “No Fly Zone”. Gli investigatori avevano scoperto l’esistenza di altro secret cult denominato “Viking”, avente una cellula operativa anche a Palermo.

Di questo cult era membro Don Emeka, già destinatario del provvedimento di fermo d’indiziato di delitto del 9 luglio 2019 ed in passato vittima di tentato omicidio da parte di uno dei vertici del cult “Black Axe”, Johnbull Austine, tratto in arresto e condannato per tale delitto. La successiva operazione denominata “Disconnection Zone” del luglio 2019 aveva portato al fermo d’indiziato di delitto di 13 suoi componenti di vertice, così da scardinare la struttura dei Vikings o “Supreme Vikings Confraternity”, ai cui membri era stato contestato il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso.

I Vikings costituiscono un sodalizio criminale nato in Nigeria, poi diffusosi in diversi stati europei ed extraeuropei. E’ caratterizzato dall’avere una struttura gerarchicamente organizzata e ramificata su tutto il territorio nazionale, con una forte capacità intimidatoria. Nel corso degli arresti di oggi gli uomini della squadra mobile hanno catturato il presunto capo Parkinson Chukwuma.

Al fianco dei membri dei Vikings palermitani sono stati arrestati si ponevano altri due destinatari di misura cautelare, George Oguike Obinna, detto “Okwele”, e Frankline Duru, detto “ Skorò”, che svolgeva anche attività logistica, in specie mettendo a disposizione il proprio locale di ristorazione, nel cuore del quartiere rionale di “Ballarò”, per lo svolgimento di riunioni riservate ai soli appartenenti al sodalizio.

Proprio nel locale che è stato aggredito da membri dell’organizzazione Emeka Don, Evans Ifeanyi Chukwu e Frank Chinedu ai danni di un connazionale, colpevole di non essersi voluto affiliare al cult; l’aggressione perpetrata, anche tramite l’utilizzo di bottiglie di vetro, era stata talmente violenta da causargli profonde ferite ai denti e al volto.

Gli agenti hanno accertato nel corso dell’operazione l’esistenza a Palermo dell’associazione mafiosa “Viking”, anche la presenza di numerose case di prostituzione nel centro storico di Palermo, “connection house” e di stranieri dediti allo spaccio “al dettaglio” sulla piazza del capoluogo di sostanze stupefacenti del tipo “cocaina” ed “eroina” .

Questi ultimi arresti si pongono in continuità operativa con quelli effettuati con l’operazione “Sister White” del dicembre scorso, che aveva portato al fermo d’indiziato di delitto di n. 13 soggetti nigeriani ed italiani appartenenti ad un sodalizio criminoso, punto di rifornimento di una ramificata rete di spaccio locale e extra-provinciale.