L’intervento della guardia di finanza, imprenditore denunciato

Un magazzino utilizzato senza autorizzazione sotto un condominio da un commerciante cinese scoperto a Palermo dalla Guardia di Finanza. Dentro sono stati trovati oltre 6 milioni di prodotti pronti per essere commercializzati. Il magazzino, di circa mille metri quadrati, nascosto al piano interrato di un condominio nel quartiere Oreto.

I veicoli commerciali di interesse investigativo facevano giornalmente la spola tra il deposito ed un “bazar” per la rivendita al dettaglio sito in via Lincoln.

Un vero e proprio centro di stoccaggio di prodotti senza la certificazione di sicurezza o per i quali il legale rappresentate dell’impresa non aveva autorizzazione alla vendita. I finanzieri hanno sequestrato numerosi scatoloni con i prodotti contraffatti di noti marchi tecnologici, prodotti da fumo di contrabbando, luminarie di natale prive di marcatura CE che ne certificasse la sicurezza per l’utilizzo, prodotti cosmetici scaduti e 58.000 mascherine chirurgiche accompagnate da false certificazioni, il tutto pronto per essere immesso in vendita ai cittadini palermitani.

Al termine delle attività l’imprenditore è stato denunciato a piede libero accusato di contrabbando, contraffazione e violazione delle norme sanitarie; allo stesso è stata altresì elevata una sanzione amministrativa pari a 63.000 euro per aver posto in vendita prodotti elettronici potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.