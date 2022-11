Guai subito evidenti per la maggioranza di Centrodestra alla Regione. La spaccatura interna a Forza Italia e forse anche una spaccatura, più piccola e meno evidente, dentro Fratelli d’Italia, mandano in tilt la coalizione che si ritrova con 5 voti meno di quelli che avrebbe dovuto avere.

Maggioranza subito sotto all’Ars

La maggioranza di centrodestra fallisce il primo banco di prova: la vice presidenza dell’Assemblea siciliana va al M5s, con Nuccio Di Paola che ha ottenuto 35 voti su 68: ben 5 in più del totale dei deputati delle opposizioni (11 M5s, 11 Pd e 8 gruppi De Luca). L’altro vice presidente è Luisa Lantieri (Fi), che ha ricevuto 32 voti. Una scheda nulla.

Formalizzati due gruppi di Forza Italia

Il primo flop è figlio dello scontro interno agli azzurri che ha portato alla nascita di gruppi separati. All’Assemblea regionale Siciliana la frattura che si è consumata tra il governatore Renato Schifani e il coordinatore di Forza Italia nell’isola, Gianfranco Miccichè, infatti, si è tradotta nella costituzione di due gruppi parlamentari nella giornata di ieri che adesso sono stati ufficialmente proclamati, nel corso della seduta del pomeriggio, dal presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno.

Forza Italia 1 e Forza Italia 2

Si chiamano Fi1 e Fi2, in pratica sono entrambi gruppi di Forza Italia. Una denominazione temporanea in attesa che si trovi un accordo, ma c’è chi non esclude che tutto questo posso concludersi in uno scontro legale per il simbolo in Tribunale. Uno scontro che renderebbe i tempi estremamente lunghi. Il gruppo Fi1 è quello che fa riferimento a Schifani, capogruppo è Stefano Pellegrino, e ha nove deputati; Fi2 è quello presieduto da Miccichè, con quattro parlamentari.

Maggioranza tiene con difficoltà all’elezione dei Questori

La maggioranza tiene, invece, al momento dell’elezione dei deputati questori anche se non senza difficoltà. 68 i deputati presenti e tutti votanti. E’ Giuseppe Lombardo Geremia del Mpa il nuovo presidente del collegio dei questori all’Ars: ha ottenuto 36 voti. Gli altri due deputati-questori sono Vincenzo Figuccia (Lega) con 34 preferenze e Nello Di Pasquale con 25 voti. Tra i votati anche Giuseppe Lombardo del gruppo Sicilia Vera (19 preferenze) e Serafina Marchetta (Dc nuova) con un voto. Una la scheda nulla

Le critiche di De Luca, la risposta di Schifani

“Questa giunta di governo è una grande delusione. Per 48 ore mi stavo innamorando di Schifani, un presidente che sembrava voler dire no alle impostazioni romane. Una illusione che è durata 48 ore” dice, intanto, Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord parlando con i giornalisti a Palazzo dei Normanni.

Lo invita ad aspettare prima di parlare il presidente della Regione renato Schifani “Ritengo che il mio governo vada giustamente messo alla prova senza pregiudizi. Personalmente svolgerò un attento e rigoroso ruolo di coordinamento e di stimolo nei confronti della mia squadra di governo che gode della mia fiducia. Con l’onorevole Cateno De Luca avremo modo di incontrarci e di confrontarci fattivamente sui problemi della Sicilia. Attendiamo prima di giudicare”