L'imprenditore nipponico atteso in città la prossima settimana

Il magnate giapponese Nakajima farà tappa in città. Da giorni nel capoluogo siciliano si parla dell’arrivo di un grosso imprenditore nipponico che dovrebbe festeggiare il suo compleanno con una tre giorni di eventi dedicati a stakeholders e clienti della sua azienda. Voci che iniziano ad essere confermate, con lo staff dell’industriale asiatico che dovrebbe alloggiare nella location di Villa Igiea. Luogo che ha ospitato, fra gli altri, anche Vasco Rossi, durante la sua ultima serie di concerti giù per lo Stivale, nonchè parte del ricevimento del matrimonio della pronipote di Anna Fendi, ovvero Virginia Piersanti Fendi.

Nakajima farà tappa al teatro Politeama e al teatro Massimo

Una tre giorni di convegni che si dovrebbe tenere fra il 3 e il 5 novembre. Due in particolare le location che ospiteranno Nakajima e i suoi ospiti. Il primo interesserà il teatro Politeama, affittato per un evento-dibattitto che si dovrebbe svolgere nel prossimo fine settimana, in particolare nella giornata di venerdì 3 novembre. Un accordo sottoscritto dal vecchio management della FOSS circa sette mesi fa, ovvero dalla direzione allora rappresentata dall’ormai ex commissario Nicola Tarantino. Non è la prima volta che il teatro Politeama viene dato in concessione temporanea per eventi e gestione della logistica. Il caso più recente riguarda la produzione delle serie TV “Viola Come il Mare”, che ha girato parte della seconda stagione proprio nei pressi della storica location palermitana, con Francesca Chillemi e Can Yaman chiamati a realizzare alcuni ciak accanto alla statua dedicata alla memoria di Ruggero Settimo. Un evento, quello che riguarderà l’imprenditore nipponico, di cui si discuteranno i dettagli in una prossima riunione convocata per la prossima settimana. Il secondo evento invece interesserà l’altro grande teatro del capoluogo siciliano, ovvero il Massimo. In questo caso, sarà una manifestazione più vicina al core business della struttura di piazza Verdi, ovvero uno spettacolo musicale che si dovrebbe celebrare domenica 5 novembre. Ulteriori dettagli dovrebbero essere svelati nelle prossime ore.