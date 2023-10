Il programma illustrato nella Sala Rossa del Teatro Politeama

Ventisette produzioni in calendario fra il 10 novembre 2023 e il 1 giugno 2024. Questo è in sintesi il carnet di eventi previsto all’interno della 64^ stagione dell’Orchestra Sinfonica Siciliana. Programma presentato questa mattina nella Sala Rossa del teatro Politeama-Garibaldi di Palermo. Un repertorio che comprenderà un mix fra classico e moderno, con omaggi al grande cinema e al teatro. Due le date fuori abbonamento, con quattro eventi speciali. A prendersi lo storico palcoscenico di Palermo saranno Nicola Piovani (12-13 gennaio), Stefano Accorsi (8-9 marzo), Paolo Fresu (19-20 aprile) e Josè Cura (31 maggio – 1 giugno).

Soddisfatto del programma strutturato il sovrintendente della FOSS Andrea Peria Giaconia. “Per i nostri abbonati abbiamo pensato a un repertorio classico, quindi Chopin, Wagner, Beethoven e Haydn. Per attrarre nuovo pubblico abbiamo pensato a progetti speciali: Fresu dedicherà un brano all’Orchestra sinfonica siciliana, Piovani presenterà un progetto puramente sinfonico, Accorsi tornerà a Palermo cominciando proprio da noi e ci saranno anche omaggi al grande cinema di Rota, Fellini e Visconti. Chiuderemo la stagione con José Cura nell’insolita veste di direttore d’orchestra”.

Ogni spettacolo prevederà un turno pomeridiano ed uno serale. Con riguardo ai prezzi, il primo varia da un abbonamento fra i 240 e i 370 euro, mentre per il secondo la cifra oscilla fra i 200 e i 315 euro. In entrambi i casi è previsto uno sconto del 20% per over 65, docenti e convenzioni e del 50% per studenti, ipovedenti e diversamente abili con accompagnatore; il costo del singolo biglietto è tra 15 e 25 euro, che aumentano da 20 a 35 per gli eventi speciali e da 30 a 50 per il concerto di Capodanno. A proposito di numeri, il sovrintendente della FOSS certifica lo stato di salute dei conti della Fondazione. “Particolare attenzione viene dedicata ai conti, alla gestione amministrativa e contabile. Elemento che sarà fatto senza sacrificare il lavoro dei professori d’orchestra, dei tecnici e degli amministrativi che lavorano per questa gloriosa fondazione”.

Presente all’inaugurazione del programma della 64^ stagione anche l’assessore regionale al Turismo e allo Spettacolo Elvira Amata. L’esponente della Giunta Schifani ha così commentato il calendario di eventi dell’Orchestra Sinfonica Siciliana. “L’offerta musicale guarda con lungimiranza a una programmazione completa e integrata, che include non solo il repertorio del Novecento italiano e internazionale ma anche quello classico e romantico”. In particolare, Amata esprime soddisfazione “per il coinvolgimento di scuole e università, come anche per il felice connubio tra musica e grande schermo: in più, le attività previste in decentramento favoriranno una maggiore diffusione dell’offerta musicale sul territorio”.