“Con grande soddisfazione raccolgo importanti segnali di una speciale sinergia che cresce nel territorio grazie a Mirabilia, iniziativa ormai consolidata negli anni, che coniuga sapientemente storia, bellezza, cultura e turismo. Una grande occasione di confronto e di stimolo attraverso la quale raccontare il nostro Paese, che certamente si interfaccia positivamente con le attività avviate dall’assessorato regionale che ho l’onore di guidare e che guarda a una programmazione sempre più completa e integrata, orientata a un’offerta turistica il più possibile rispondente alle esigenze del turista e del viaggiatore”. Lo afferma l’assessore regionale al Turismo, allo sport e allo spettacolo Elvira Amata, prendendo parte a Lipari, nel Messinese, a Mirabilia, la XI edizione della Borsa internazionale del turismo culturale.

“Fare sistema è presupposto per crescita di rete condivisa”

“Sono sempre più convinta che fare sistema – ha aggiunto Amata – sia il presupposto ineludibile per la crescita di una rete condivisa, da rafforzare giorno dopo giorno con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio dell’Isola e nel caso specifico anche quello Unesco. Agli organizzatori di Mirabilia va il mio apprezzamento per l’ottima riuscita dell’iniziativa che promette nuove e future condivisioni. Realtà come queste diventano naturalmente opportunità di crescita e di sviluppo di un territorio vocato a un turismo di qualità”.

Camilleri oltre la letteratura, le Eolie al centro di Mirabilia 2023

La Sicilia della cultura e anche della gastronomia di eccellenza, con un occhio ad un grande della letteratura come Andrea Camilleri. Tutto questo è condensato nell’ambito di “Mirabilia 2023” in programma a Lipari, nelle Isole Eolie sino al 17 ottobre.

Domenica è andato in scena l’evento “A tavola con Camilleri”, un appuntamento di livello internazionale che ha voluto rendere omaggio ad Andrea Camilleri e promuovere a livello globale l’anima gastronomica della Sicilia insieme alle bellezze paesaggistiche dell’Isola. Questo è stato fatto attraverso le ricette e i piatti tipici della cucina siciliana descritti nelle sue opere letterarie.

Un’attrazione culturale e turistica che promuove la cucina siciliana e l’eredità culturale di Camilleri oltre confine. “A tavola con Camilleri” mira anche a sostenere la candidatura della Sicilia come “European Region of Gastronomy 2025” e la candidatura della cucina italiana come patrimonio immateriale dell’Unesco. Alla manifestazione partecipano operatori del settore enogastronomico, giornalisti di riviste specializzate, influencer, travel blogger, youtuber, ecc. Tutti potranno assistere alla preparazione dei piatti della cucina siciliana, basati sulle autentiche ricette tratte dalle pagine delle opere di Andrea Camilleri.

