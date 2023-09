Il matrimonio si è celebrato nella chiesa dell'Olivella

Fiori d’arancio per la famiglia Fendi. Nella giornata di sabato 9 settembre, è convolata a nozze l’imprenditrice e fashion stylist Ginevra Piersanti, figlia di Federica Formili Fendi e nipote di Franca, sorella della ben nota stilista Anna Fendi. La ragazza e il neo marito Alessandro hanno scelto per il lieto evento la chiesa di Sant’Ignazio all’Olivella, nel cuore del centro storico di Palermo. Una cerimonia durata circa un’ora e alla quale hanno partecipato diversi volti noti dello spettacolo. Tanti i curiosi che si sono radunati sul posto per assistere al lieto evento.

Preparativi all’hotel delle Palme

Prima di giungere in chiesa, si sono susseguiti i preparativi nella location dell’hotel delle Palme di via Roma, ovvero a poche centinaia di metri in linea d’aria dalla chiesa. Già dalle prime ore del pomeriggio infatti, davanti alla nota struttura ricettiva del capoluogo siciliano vi erano presenti una dozzina di mezzi privati, che attendevano l’uscita degli sposi.

Il matrimonio all’Olivella, presenti diversi VIP

Le nozze sono iniziate invece intorno alle 18. Ad accompagnare l’entrata e l’uscita degli sposini un coro gospel composto da cinque cantanti, che ha intonato diverse melodie note alle orecchie di tutti. Fra queste, Happy Day e Stand By Me. Matrimonio al quale non sono mancate alcune figure VIP. Fra queste l’ex presidente della Ferrari Luca Cordero Di Montezemolo e l’attore Alessandro Preziosi.

L’uscita dalla chiesa e il ricevimento a Villa Tasca

Ginevra Piersanti Fendi e il marito Alessandro sono usciti dalle scalinate dalla chiesa di Sant’ Ignazio all’Olivella intorno alle 19. Ad accompagnare la loro marcia nuziale il classico lancio di riso, la musica gospel e una stuola di parenti ed amici giunti sul posto per celebrare le nozze. Gli sposini si sono poi allontanati dalla chiesa a bordo di una Porsche 911 Carrera Cabriolet color argento, per poi dirigersi verso Villa Tasca, nota location palermitana nella quale i due hanno celebrato l’evento con il classico rinfresco.

