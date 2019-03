il 14 marzo l'iniziativa della cisl palermo trapani

A Palermo, secondo i dati Inail, le denunce di malattie professionali nel 2017 sono state 235, 120 a Trapani, 1585 in tutto in Sicilia, quelle definite a livello regionale sono state il 19 per cento a fronte della media nazionale del 33 per cento.

La salute e il benessere del lavoratore sono al centro dell’impegno della Cisl Palermo Trapani, che insieme al suo coordinamento Donne e al Patronato Inas Cisl, ha organizzato un seminario sull’argomento, per giovedì 14 marzo dalle ore 9,30 al San Paolo Palace hotel di via Messina Marine,91.

L’incontro dal titolo “Tutela della salute e del benessere nei luoghi di lavoro. Il riconoscimento delle malattie e dei rischi professionali – le nuove frontiere” sarà introdotto da Delia Altavilla, Responsabile coordinamento Donne Cisl Palermo Trapani.

Marilina Bonventre, Responsabile Dipartimento Salute e Sicurezza Cisl Palermo Trapani illustrerà gli sviluppi legislativi e i rischi psicosociali. Elena Foddai, psicologa del lavoro si occuperà specificatamente dello stress da lavoro correlato, mentre Paola Imburgia, medico del Lavoro parlerà dei compiti degli operatori sanitari nella fase della gestione dei rischi psicosociali e dell’approccio con i lavoratori.

Spazio poi al ruolo dei patronati con il responsabile del Patronato Inas Cisl di Palermo, Giorgio Sanzone e infine alle conclusioni del segretario generale Cisl Palermo Trapani, Leonardo La Piana.