E’ morto per un malore improvviso mentre era in coda in viale Regione Siciliana. Un uomo di 61 anni ha accostato l’auto ed è morto pochi minuti dopo a causa di un infarto.

Tragedia oggi pomeriggio in viale Regione, quasi all’incrocio con via Scobar, dov’è deceduto un automobilista di 61 anni che è stato soccorso prima da alcuni passanti e poi dai sanitari del 118. Nonostante i tentativi fatti per rianimarlo, per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche le pattuglie dei carabinieri.

Secondo quanto ricostruito l’uomo stava percorrendo la parallela della circonvallazione, direzione Trapani, al volante di una Seat Ibiza. Arrivato all’altezza di un ristorante etnico, a poche decine di metri prima della sede dell’assessorato all’Agricoltura, l’automobilista, dipendente regionale, avrebbe accusato un malore e si sarebbe accasciato sul volante.

Qualcuno, vedendolo in difficoltà, è intervenuto in suo aiuto per spostare il mezzo e chiedere l’intervento dei soccorritori che però è risultato vano. Da quanto si apprende il 61enne, il giorno prima, aveva accusato alcuni dolori di stomaco che però non l’avrebbero spinto a farsi visitare in ospedale. Sul posto è intervenuto il medico legale che ha ispezionato il cadavere ipotizzando un decesso per arresto cardiocircolatorio dovuto a cause naturali.