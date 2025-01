Oltre 140 interventi dei vigili del fuoco

E’ stato chiuso al transito il vicolo Vannucci nel cuore di Ballarò a Palermo dove ieri a causa della pioggia è crollata una palazzina disabitata. Il sopralluogo eseguito dai vigili del fuoco e dai tecnici comunali ha escluso la presenza di qualcuno sotto le macerie.

Nel corso della notte sono stati completati gli altri settanta interventi rimasti in coda dopo gli altrettanti settanta completati di mattina. Ancora alberi caduti a Palermo e a San Martino delle Scale dove si è verificata anche una frana sulla strada provinciale. I pompieri sono intervenuti nella zona di Pallavicino per un grosso albero caduto.

Nel corso della serata è esondato a Villagrazia di Carini in provincia di Palermo il torrente Milioti. Anche qui le squadre di soccorso sono intervenute per alcuni alberi caduti.

A causa della pioggia una vettura la scorsa notte è finita contro una fermata dell’autobus in via Messina Marina. Gli automobilisti a bordo sono stati soccorsi dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118. Le loro condizioni non sono gravi.