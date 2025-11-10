Maltempo anche oggi a Palermo. La pioggia sta creando disagi nel capoluogo con strade allagate e alberi crollati. Un grosso albero è caduto in via Francesco Crispi davanti al porto di Palermo.

Stanno intervenendo i vigili del fuoco. Altro albero è caduto nei pressi di villa Boscogrande nella zona di Tommaso Natale.

Disagi alla circolazione per via della pioggia che anche questa mattina è piovuta copiosa. Non come ieri quando mezza città si è allagata provocando la paralisi del traffico nella zona di Mondello, via Ugo La Malfa, Tommaso Natale e sull’autostrada A29.

In via Ugo La Malfa ieri i pompieri e i sommozzatori sono intervenuti per soccorrere alcune persone rimaste intrappolate nella loro auto in prossimità del sottopassaggio di accesso a viale Regione Siciliana (direzione Trapani).

Le persone intrappolate, un uomo, una donna e un neonato di 4 mesi, sono stati tratti in salvo dal personale dei vigili del fuoco. E affidati alle cure del personale del 118 per gli accertamenti del caso.

Notevoli i disagi anche in provincia dove è caduta tanta pioggia che ha allagato strade e provocato qualche frana.