Vigili del fuoco in azione anche in provincia

Vigili del fuoco in azione per decine di allagamenti a Palermo e provincia. Strade impercorribili nella borgata marinara di Mondello, in via Ugo La Malfa e nella zona di Brancaccio.

Un albero è caduto nei pressi del cimitero dei Rotoli. Questa mattina i pompieri sono intervenuti nella zona di Pioppo per l’esplosione di una bombola in un’abitazione.

La donna è rimasta ferita alla mano ed è stata soccorsa dai sanitari del 118. La situazione è sotto controllo e la strada statale 186 per Monreale, chiusa temporaneamente dall’Anas, è stata riaperta. La scorsa la strada che collega Monreale con San Martino delle Scale è rimasta bloccata da un grosso albero è finito sull’asfalto occupando tutto il manto stradale.

Sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Monreale e i Vigili del Fuoco. Ancora stamattina, il tratto di strada sotto il Castellaccio, era ancora chiusa per la rimozione dell’albero caduto.