la nota dell'amap

L’Amap informa che, nella tarda serata di ieri, 1° novembre, è stato rilevato un notevole aumento della torbidità delle acque prelevate dall’invaso Poma, causato delle condizioni di maltempo verificatesi in questi giorni.

Ne è derivata la necessità di disporre il fermo dell’Impianto di Potabilizzazione Cicala.

Da ciò potranno derivare disservizi in tutti i comuni della fascia costiera alimentati dall’acquedotto Jato (Balestrate, Trappeto, Terrasini, Cinisi, Carini, Capaci, Isola delle Femmine) e nella stessa rete idrica del Comune di Palermo, in particolar modo nelle zone adiacenti il Viale della Regione Siciliana e nella zona Nord della città, consistenti in una forte riduzione delle pressioni in rete, fino all’interruzione dell’erogazione idrica.

E’ in corso il costante monitoraggio dei parametri di processo al fine di consentire in tempi brevi il rispristino della normale funzionalità dell’impianto di potabilizzazione Cicala.

Si segnala sin d’ora che nel momento di riattivazione del predetto Impianto, potranno verificarsi temporanei fenomeni di aumento della torbidità dell’acqua distribuita, che si risolveranno automaticamente con la messa a regime.

Gli aggiornamenti saranno resi disponibili sul sito internet della società www.amapspa.it.”