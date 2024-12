Continua il maltempo nella provincia di Palermo

A Bagheria il maltempo fa volare dei pannello fotovoltaici e sradica un albero, nessuna persona ferita. Pronto intervento del Comune. A seguito delle avverse condizioni meteo che hanno colpito il territorio di Bagheria nelle ultime ore, si registrano danni causati dalla caduta di numerosi pannelli fotovoltaici dal tetto di un condominio in via Leoncavallo.

Immediato l’intervento della Polizia Locale per la messa in sicurezza dell’area

L’accaduto ha reso necessario l’immediato intervento della Polizia Locale per mettere in sicurezza l’area e controllare il traffico sia in via Leoncavallo che in corso Baldassarre Scaduto dove sono volate le transenne che delimitavano i lavori in corso. I pannelli, oltre a danneggiare quattro autovetture parcheggiate, sono finiti sui balconi di altri edifici, provocando danni alle facciate e agli infissi.

Caduto albero in via D’Amico, nessun ferito

Si segnala inoltre la caduta di un albero in via Diego D’Amico. Nessun ferito. Sul posto sono intervenuti gli operai comunali, la Polizia Locale e l’Associazione di Protezione Civile Giubbe d’Italia. L’Assessore alla Protezione Civile, Emanuele Tornatore, era presente sul luogo dell’evento per monitorare la situazione. Fortunatamente non si registrano feriti. Il Comune di Bagheria invita i cittadini alla massima prudenza e a segnalare eventuali disagi al numero della protezione civile 340. 0880079. Si invitano inoltre i proprietari di immobili a verificare le condizioni dei propri tetti, appena possibile e, in caso di necessità, a contattare un tecnico specializzato.

Il Comune continuerà a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti.

Maltempo a Palermo e provincia, alberi caduti e allagamenti

Pioggia e vento la scorsa notte hanno provocato danni e disagi a Palermo e in provincia. In viale Regione Siciliana si sono formati diversi allagamenti che hanno creato non pochi problemi alla circolazione soprattutto nella zona del sottopasso di viale Michelangelo, all’altezza del negozio Trionfante così come nella zona nei pressi dell’ospedale Cervello.

Allagamenti anche in viale Resurrezione e in via Ugo La Malfa. A causa del vento diversi alberi e cartelloni pubblicitari sono caduti. Nel centro dell’Asp Enrico Albanese le raffiche di vento hanno causato la caduta di una grossa palma, mentre un cartellone pubblicitario è caduto in via Imperatore Federico nei pressi della rotonda Mandela.

Interrotta temporaneamente via Lanza di Scalea per due alberi che hanno invaso la carreggiata e sono dovuti intervenire i tecnici per rimuovere i grossi tronchi. Si è spezzato pure l’albero su via Duca della Verdura, sul marciapiedi a lato del giardino inglese: a presidiare una vettura dei vigili urbani in attesa che venga liberata la sede stradale.

Numerosi gli alberi caduti sulla provinciale che porta a San Martino delle Scale. La strada è chiusa perché bloccata dalle piante che hanno occupato in più punti la sede stradale. Decine nella notte gli interventi dei vigili del fuoco, non solo per gli alberi e cartelloni pubblicitari ma anche per il distacco intonaco in diversi edifici.

