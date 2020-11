Intervento dei vigili del fuoco

Sono state chiuse a causa della pioggia le due corsie laterali in viale Regione Siciliana a Palermo all’altezza del ponte di viale Lazio.

Stanno intervenendo i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale. Lo comunica la protezione civile comunale. Altri allagamenti si registrano anche questo pomeriggio in altre zone del capoluogo siciliana.

Un fortissimo temporale si è concentrato a Termini Imerese mandando in tilt il grosso centro in provincia di Palermo.

Strade allagate, auto impantanate e abitazioni e magazzini invasi dall’acqua. Il centralino dei vigili del fuoco è stato preso d’assalto. Al momento sono più di 40 interventi che devono eseguire i pompieri per soccorrere i residenti.

La zona più colpita la parte bassa della cittadina la zona portuale, la via Libertà e la via Salemi Oddo. In alcune zone del paese è andata via la corrente elettrica.