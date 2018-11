La società laziale ha voluto pubblicare un comunicato ufficiale per manifestare la propria vicinanza al dolore delle vittime siciliane dell’alluvione. Un bel gesto, un bel pensiero, che purtroppo non può attenuare il dolore per delle vite così brutalmente interrotte, ma che conta ugualmente.

Un bel messaggio dallo sport, da una società che mai come in questi mesi è stata “distante” dalle simpatie dei tifosi palermitani. In giorni come questi però, si azzera tutto e conta solo l’umanità e il dolore comune per la tragedia.

Poche righe, perchè effettivamente le parole servono a ben poco. Serve solo il silenzio, la riflessione e la prevenzione affinchè certe tragedie non accadano mai più.

ECCO IL COMUNICATO UFFICIALE:

“Il Frosinone Calcio si unisce al dolore della Città di Palermo per le vittime dell’alluvione che nella notte ha colpito la città e i comuni limitrofi”.