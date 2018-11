le richieste sono aumentate del 77%

Aumento record delle abitazioni coperte da un’assicurazione contro le calamità naturali in Sicilia. Secondo l’analisi realizzata da Facile.it, ad ottobre 2018, le richieste per questo tipo di copertura sono aumentate del 77%, a fronte di un aumento nazionale pari al+39%.

La Sicilia è seguita dal Lazio dove le richieste sono aumentate del 74%. Valori superiori alla media nazionale anche per Abruzzo (+68%), Lombardia (+52%), Emilia Romagna (+46%), Campania (+41%) e Sardegna (+37%). Su base annua l’incremento medio è stato dell’11%.

“Le polizze contro le calamità naturali normalmente rientrano all’interno di pacchetti assicurativi multirischio legati alla casa; per essere attive, però, spesso necessitano di estensioni specifiche, altrimenti la compagnia potrebbe non rimborsare eventuali danni”, spiega Lodovico Angoli, Responsabile new business di Facile.it.