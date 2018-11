“Dopo la morte e la devastazione che si sono abbattute al Nord, il maltempo ha causato altre tragedie in Sicilia. Non ci sono parole per esprimere lo sgomento di fronte ai drammi ai quali stiamo assistendo in queste ore. Fare la stima di danni così ingenti in questo momento é impossibile, ma siamo certamente di fronte a calamità di grandi proporzioni che hanno messo in ginocchio interi territori”.

A palare è il ministro per il Sud, Barbara Lezzi. “Una situazione di eccezionalità – continua – che ritengo giustifichi assolutamente la possibilità da parte del nostro Paese di fare domanda per accedere al Fondo di solidarietà dell’Unione Europea, nato proprio per offrire in sostegno in caso di calamità naturali. Questa opzione verrà certamente portata sul tavolo del governo quanto prima e sono sicura che avrà il sostegno da parte di tutto l’esecutivo”.

“Il maltempo estremo ha fatto 12 vittime in Sicilia, tra cui due bambini di 1 e 3 anni. Le mie condoglianze alle famiglie delle vittime” le fa eco il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani. “L’Unione europea – ha aggiunto Tajani, che ieri è stato nelle zone danneggiate dal maltempo in provincia di Latina – è pronta ad aiutare le popolazioni colpite”.

Il maltempo si sposta verso Nord