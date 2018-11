Una lunga notte di interventi dei vigili del fuoco per il maltempo a Palermo. Molti automobilisti anche la scorsa notte sono rimasti impantanati con le auto e hanno chiesto l’intervento dei pompieri per riuscire ad uscire dalle strade allagate nel palermitano.

Interventi nella zona di piazza Indipendenza, via Ugo La Malfa, via Messina Marine e via Brunelleschi. In alcune zone di Palermo si è abbattuta una forte grandinata. Le temperature sono scese.



L’aliscafo per Ustica è rimasto in banchina nel porto del capoluogo siciliano. Gli altri collegamenti marittimi sono ripresi.

Foto e Video di Claudio Vitrano