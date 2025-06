Alberi spezzati, strade allagate e disagi per l’intera cittadinanza. Non si arresta il maltempo che da giorni sta interessando Palermo e gran parte della Sicilia. Anche questa mattina il capoluogo si è svegliato tra le sirene delle squadre di soccorso. L’episodio più pericoloso si è verificato tra via Dante e via Principe di Villafranca, dove un grosso albero si è spezzato e si è abbattuto a pochi metri di un’edicola senza causare feriti.











Automobilisti intrappolati dall’acqua

Un’immagine non nuova per Palermo quella di decine di automobilisti intrappolati nei sottopassi a causa dell’allagamento delle strade. Attualmente i vigili del fuoco e la protezione civile sono impegnati in operazioni di soccorso a cittadini rimasti bloccati nei sottopassi e lungo tratti stradali allagati.

Le precipitazioni cumulate nelle ultime 72 ore in Sicilia

Il quadro meteorologico nelle ultime ore riflette un’emergenza da dover monitorare. Secondo i dati registrati dalla protezione civile regionale, in appena tre giorni sono caduti quantitativi di pioggia pari a quelli di un intero mese. Si parla, ad esempio, di 91 millimetri a Calascibetta, 77 millimetri nell’area dei Nebrodi, 75 millimetri tra Agrigento e Palermo e 82 millimetri nel catanese.

“Le piogge sono iniziate il 17, più o meno gli accumuli sono con una media regionale di circa 20 millimetri, perché la distribuzione è stata estremamente disomogenea sul territori – dice Luigi Pasotti dirigente del servizio agrometeorologico della Sicilia orientale – Benefici locali anche consistenti per le zone interessate, spostando in avanti l’avvio dell’attività irrigua. Limitati, prevalentemente indiretti, i benefici per le riserve idriche degli invasi”.