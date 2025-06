Ancora maltempo nella zona nord del Siracusano, in particolare tra Carlentini e Pedagaggi.

La tromba d’aria a Pedagaggi

Nella giornata di ieri, in piena allerta gialla, una tromba d’aria, come si vede nel video di 3B Meteo pubblicato su TikTok, si è abbattuta a Pedagaggi, creando non pochi danni ad alcune abitazioni, i cui tetti sono volati via, ed agli appezzamenti di terreno: sono stati colpiti gli agrumeti, uliveti secolari e vigneti situati in contrada Fontanelle.

Pioggia a Carlentini

Nel primo pomeriggio, a Carlentini la pioggia ha allagato numerose strade e sono state pure in questo caso tante le richieste di intervento. Ci sono stati alberi che sono stati abbattuti per via del maltempo: i tronchi sono finiti sulle strade e questo ha creato tanti rallentamenti alla circolazione. E’ già iniziata la conta dei danni causati dalla tromba d’aria.

Carta, “sopralluogo per valutare danni”

“Esprimo la mia piena solidarietà e vicinanza ai cittadini di Pedagaggi e Carlentini, duramente colpiti dalla tromba d’aria che si è abbattuta ieri sul territorio, causando gravi danni e apprensione tra la popolazione.” Lo dichiara l’on. Giuseppe Carta, intervenendo a seguito della tromba d’aria che ha interessato ieri il comprensorio tra Carlentini e la frazione di Pedagaggi, nel siracusano. “Ho già presentato oggi stesso un’interpellanza urgente alla Regione Siciliana – prosegue Carta – per chiedere un sopralluogo immediato nelle zone interessate, al fine di valutare con precisione i danni e attivare le misure di sostegno necessarie.”

Resta alta l’attenzione su nuovi rovesci

Il deputato regionale assicura che monitorerà personalmente l’evoluzione della situazione: “Resterò in costante contatto con il capo della Protezione Civile regionale, per garantire un rapido intervento, anche alla luce dei fenomeni atmosferici avversi previsti nelle prossime 48 ore, che potrebbero aggravare ulteriormente il quadro”.