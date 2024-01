Cadono calcinacci allo Zen. Danni anche in provincia

Il maltempo non risparmia Palermo. Si allunga la lista dei danni causati dalla pioggia ma soprattutto dal vento che si sta abbattendo da un paio di giorni sul capoluogo siciliano. Raffiche di ponente che, nelle scorse ore, hanno raggiunto la media di 60 km/h, con picchi di quasi 80 km/h a Carini. Folate che hanno provocato una serie di danni fra Palermo e provincia.

Palo della luce al suolo a Sferracavallo

Problemi, in particolare, nella borgata marinara di Sferracavallo, a Palermo. A causa del vento, un palo della luce si è distaccato dalla sua sede naturale ed è crollato al suolo. L’episodio è avvenuto in particolare in via Schillaci. Secondo quanto riferiscono alcuni residenti, il crollo si sarebbe verificato durante la notte. Per fortuna, al momento dell’accaduto, non vi era nessun mezzo in transito. Non si registrano quindi feriti.

Distacchi di intonaco da alcuni palazzi, danni allo Zen

Quello di Sferracavallo non è il solo disagio creato dal maltempo. A riportare la peggio anche alcuni palazzi del capoluogo siciliano. Tanti gli interventi a cui sono stati chiamati i vigili del fuoco in queste ore. Crolli di intonaco si sono verificati in piazza Vittorio Veneto e in piazza delle Stigmate. Problemi che hanno interessato in particolare l’area dello Zen. Tanti i danni riportati dalle case popolari della zona. Criticità riscontrate ad esempio in via Agesia di Siracusa e in via Rocky Marciano.

Crollano alberi ovunque

Tanti i crolli di alberi a Palermo. Una vera strage di arbusti quella che sta affligendo il verde urbano in città. Crolli si sono registrati infatti in via Angelo Morello, via Marinai Alliata, via Polito, via Trinacria, via dell’Olimpo, via della Favorita, viale Diana, via Leonardo da Vinci, via Belgio, piazza Castelforte, via Bavetta e via Bernini. Problemi che, come documentato ieri, hanno interessato anche l’area di via Villagrazia, in III Circoscrizione. Qui infatti un tronco di medie proporzioni si è spezzato in due e parte di esso è crollato su un auto parcheggiata sul posto. Per fortuna, al momento del crollo, non era presenti passeggeri a bordo.

Distacco di un ponteggio a Misilmeri

Pericolo scampato anche in provincia. A Misilmeri, in via L.20, si è verificato il distacco di un ponteggio edile dalla parete dell’edificio oggetto di lavori di ristrutturazione. Fortunatamente la struttura ha ceduto nel giorno festivo e non c’erano operai al lavoro. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del ponteggio ancorando opportunamente la struttura. Sono intervenuti anche i carabinieri di Misilmeri.