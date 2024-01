La zona Nord della città flagellata

La zona Nord di Palermo particolarmente flagellata dal maltempo, il forte vento abbatte numerosi alberi, una decina le auto danneggiate. E’ stata una notte intensa di lavoro per i vigili del fuoco a partire dall’una in poi. Si sono susseguiti una serie di interventi per crolli pericolosi di arbusti. Al momento non è stato registrato alcun ferito, fortunatamente. Sicuramente tanta la paura e torna alla ribalta il problema del verde pubblico.

Gli interventi

Una ventina gli interventi di soccorso effettuati dai vigili del fuoco, specie nella zona Nord di Palermo. Gli episodi più frequenti di crollo di, alberi a causa del vento tra Partanna Mondello, Mondello, Capo Gallo e la zona attorno allo stadio “Barbera”. In tutto una ventina le operazioni di sgombero della carreggiata messa in sicurezza, in una decina di casi gli alberi sono crollati su auto posteggiate danneggiandole. Non risulta alcun ferito.

In provincia di Palermo a Montelepre si è verificato a causa del maltempo il crollo di un muro in conci di tufo in via Mazzamartino. La strada è rimasta bloccata. Il Comune, tramite una ditta privata, è intervenuta per la rimozione dei conci e per far riprendere la circolazione.

L’emergenza alberi a Palermo

Risorsa del patrimonio che conta oltre 70.000 arbusti in tutto il capoluogo siciliano. Una marea di verde che le esigue forze del dipartimento Ville e Giardini del Comune non sono state in grado di gestire. Fatto che ha dilatato i tempi di manutenzione degli alberi in città, a volte con tempistiche bibliche. E così, alle prime folate di vento, in diversi quartieri della città si sono vissuti disagi enormi. Strade bloccate e liberate soltanto dal pronto intervento del personale dei vigili del fuoco, con auto ed attività commerciali danneggiate dai numerosi crolli registrati in diversi quartieri di Palermo. Dal centro a Mondello, passando per quartieri quali Acquasanta e Malaspina. La furia della natura nel tempo ha intaccato un po’ tutta la città.

