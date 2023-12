Nel 2024 manutenzione accurata del verde

Tanti, troppi alberi crollati a Palermo, tanti sono decisamente a rischio, Prima che ci scappi la tragedia il Comune ha deciso di mettere in campo per il 2024 un piano di monitoraggio. Nel mirino una sorta di manutenzione straordinaria per salvare il salvabile ed evitare che ci siano nuovi cedimenti. Già in questi giorni affidati ad una ditta esterna una serie di interventi sul verde pubblico per un ammontare di 150 mila euro.

Il progetto in corso

In tal senso una mano d’aiuto per salvaguardare parte del patrimonio del verde pubblico potrebbe arrivare dal progetto in itinere del restauro parco “Piersanti Mattarella”, meglio conosciuto come Giardino Inglese, e del parterre “Falcone Morvillo”, già Giardino Garibaldi. Parliamo di lavori per circa 1,3 milioni di euro di lavori, su un totale di 2 milioni di finanziamento. L’opera finanziata attraverso il Pnrr. In ballo ci sono massicci ed importanti interventi che serviranno a tirare fuori dall’attuale stato di degrado i due principali giardini della città di Palermo. Ci sarà un complessivo restyling delle aree verdi con rifacimento anche degli impianti di illuminazione. Inoltre è prevista l’attivazione di una rete internet wi-fi libera e l’installazione di un sistema di videosorveglianza.

Cosa è successo ieri

Ieri mattina all’interno del Giardino Inglese di Palermo un albero di ficus secolare è crollato sulla cancellata che costeggia il marciapiede di via Libertà. L’episodio sarebbe avvenuto intorno alle 7. Ad accorgersi dell’accaduto alcuni passanti. Sul posto è giunta una volante della polizia municipale per regolare il traffico e un gruppo di lavoratori del dipartimento di Ville e Giardini che si stanno occupando della rimozione dell’arbusto. L’albero, alto diversi metri, si è spezzato alla base del suo tronco, terminando la sua corsa sulla cancellata del Giardino Inglese. Per fortuna, al momento del crollo, nessun pedone transitava sul posto. Un crollo che denuncia una vera e propria emergenza per il patrimonio arboreo della città.

