Ancora problemi al Giardino Inglese di Palermo intitolato a Piersanti Mattarella . I volontari animalisti hanno salvato due tartarughe marine dimenticate in una vasca del parco, che era stata prosciugata per un intervento di manutenzione straordinaria. Le tartarughe sono state recuperate e spostate in altra vasca del parco.

L’intervento delle Guardie zoofile Oipa

“A seguito alle numerose telefonate arrivate alla nostra segreteria, le nostre guardie zoofile sono intervenute salvando da morte certa due tartarughe marine rimaste dimenticate sotto il sole nella vasca prosciugata del parco Piersanti Mattarella sotto il sole. Le tartarughe sono state recuperate e spostate in un’altra vasca del parco. Rimangono le due anatre per le quali interverremo stamattina sarà fatto un intervento per superare la mancanza di acqua nella vasca, posizionandone una temporanea all’interno viste le alte temperature di questi giorni”.

I topi al Giardino Inlgese

Non ha pace il polmone verde di via Libertà. La presenza di topi al Giardino Inglese, una delle ville pubbliche più frequentate di Palermo incastonata nel cuore del capoluogo siciliano, ha fatto senza dubbio scalpore. Dopo le segnalazioni, la Rap ha effettuato un intervento di derattizzazione nella villa intitolata ad inizio 2020 a Piersanti Mattarella, nonché nelle vicinanze della fontana della villa. Si è trattato di un intervento contingente a richiesta, come quello effettuato nei giorni scorsi presso l’ufficio del centro storico, ancora in fase di definizione.

Ferrandelli, “Simbolo del degrado in cui versa Palermo”

Non sono certamente mancate le critiche a livello politico. Fabrizio Ferrandelli, candidato sindaco alle Comunali del prossimo 12 giugno, sottolinea: “Tanti e grossi ratti, sono stati segnalati all’interno della fontana dell’ex Giardino Inglese, oggi intitolato a Piersanti Mattarella. Con l’aumento delle temperature hanno trovato il loro luogo ideale per la loro colonia estiva? Uno spettacolo indecoroso per uno dei posti più belli della nostra città e pericoloso per le tante famiglie che vivono la villa”.

Lagalla, “Giardino Inglese impone riflessione su cura degli spazi pubblici”

“L’episodio dei topi all’interno della fontana del Giardino Inglese impone una riflessione sulla cura e decoro degli spazi pubblici di Palermo. Famiglie con bambini, che trascorrono un momento di svago all’interno dei polmoni verdi della Città, non possono trovarsi di fronte a certe immagini indecorose. Il tema va ampliato a tutti gli spazi verdi di Palermo, alcuni in totale stato di abbandono o addirittura inaccessibili», così dichiara Roberto Lagalla, candidato a sindaco del Comune di Palermo.