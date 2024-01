Condizioni meteo avverse, temperature in netto calo

L’inverno sembra essere arrivato definitivamente in Sicilia. Un’area di bassa pressione interessa l’isola e per la giornata di domenica 7 gennaio è previsto tempo instabile con deboli piogge un po’ su tutti i settori. C’è anche allerta gialla come si legge nell’avviso 24006 della protezione civile regionale.

Nello specifico sul litorale tirrenico nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana; sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio. In serata deboli nevicate; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli precipitazioni che, in serata, assumeranno carattere nevoso. Venti tesi occidentali; Zero termico nell’intorno di 1550 metri. Basso Tirreno molto agitato; Canale e Mare di Sicilia da molto agitato a agitato.

Allerta gialla e condizioni meteo avverse

Allerta gialla in tutte le 9 province dell’isola con condizioni meteo avverse per venti di burrasca o burrasca forte dai quadranti occidentali con locali raffiche di tempesta, sulla Sicilia occidentale e meridionale in estensione alle restanti zone. Forti mareggiate lungo le coste esposte.

Temperature in calo

Scendono ulteriormente le temperature nell’isola. Massime tra 6 e 15 gradi. Previsti 11 gradi ad Agrigento, 8 a Caltanissetta, 14 a Catania, 6 ad Enna, 15 a Messina, 14 a Palermo, 9 a Ragusa, 14 a Siracusa, 13 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Al mattino, ancora piogge su gran parte delle regioni, con fenomeni localmente intensi sul Nordest; nevicate diffuse sull’arco Alpino, fino a 500 metri di quota. Venti sostenuti dai quadranti settentrionali, di Bora e Tramontana. Tra il pomeriggio e la sera assisteremo a un’attenuazione dei fenomeni, ultime piogge sull’Emilia Romagna e sulla Liguria, ancora deboli nevicate sulle Alpi.

Centro e Sardegna. Un ciclone è attivo sull’Italia in questa giornata: forti venti di Bora portano un generale peggioramento sulle regioni adriatiche, con tante piogge per gran parte del giorno. Attesi locali nubifragi sulle coste abruzzesi. Nevicate diffuse in Appennino a 1000 metri di quota. Sulla Sardegna, intanto maltempo; attenzione alle fortissime raffiche di Maestrale. Mari localmente agitati.

Sud e Sicilia. Circolazione instabile su gran parte delle regioni. Piogge intense e locali nubifragi, con possibili temporali, interesseranno i settori tirrenici in questa giornata, sospinti da forti venti di Libeccio. Piogge meno intense su Basilicata, Puglia e Sicilia, qui alternate a locali schiarite. In serata è attesa una recrudescenza del maltempo sulla Calabria tirrenica. Mareggiate lungo le coste.

Lunedì 8 gennaio

Un’area di bassa pressione abbraccia la Sicilia determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po’ su tutti i settori. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali; sul litorale meridionale giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino, in assorbimento nel pomeriggio. Cieli nuvolosi in serata con deboli piogge; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Temporaneo assorbimento dei fenomeni al pomeriggio. Piogge e rovesci anche temporaleschi in serata.

Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione a occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a agitato; Canale e Mare di Sicilia agitato.

Nord. La pressione è bassa sulle nostre regioni e soffiano anche venti freddi dai quadranti nordorientali. La giornata trascorrerà con un tempo generalmente asciutto, ma il cielo si presenterà prevalentemente coperto su tutte le regioni. Le schiarite saranno davvero occasionali e piuttosto rare. Le temperature per ora non subiranno sostanziali variazioni in entrambi i valori.

Centro e Sardegna. Un vortice ciclonico interessa ancora alcune regioni, soffiano venti forti sia sulla Sardegna (Maestrale) che sulle Adriatiche (Grecale). La giornata trascorrerà con un tempo instabile sulle regioni adriatiche, localmente sul Lazio e diffusamente in Sardegna. Neve sugli Appennini oltre i 700 metri, a 1200 metri in Sardegna. Le temperature sono previste in diminuzione.

Sud e Sicilia. Una circolazione depressionaria interessa le nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da un tempo spiccatamente instabile con precipitazioni possibili su gran parte delle regioni, meno sulla Puglia centro-meridionale e sulla Sicilia ionica. Sono attese piogge a tratti molto forti e nevicate sui rilievi sopra i 1000-1200 metri. Venti forti di Libeccio, temperature in calo.