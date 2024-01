Temperature in lieve discesa

Un’area di bassa pressione abbraccia la Sicilia. Per la giornata dell’Epifania, sabato 6 gennaio, tempo instabile con deboli piogge un po’ su tutti i settori. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata; su litorale meridionale e sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco; sulle zone interne nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio.

Venti moderati meridionali in rotazione a occidentali. Basso Tirreno da mosso a molto mosso; Canale da molto mosso a agitato; Mare di Sicilia da mosso a agitato.

Temperature in lieve discesa

Scendono le temperature, anche se di poco. Massime tra 10 e 18 gradi. Pervisti 15 gradi ad Agrigento, 11 a Caltanissetta, 18 a Catania, 10 ad Enna, 18 a Messina, 17 a Palermo, 14 a Ragusa, 18 a Siracusa, 15 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Il maltempo insiste sui settori orientali: fin dalle prime luci del giorno nevicate copiose interesseranno i settori alpini centro-orientali, mentre al Nordovest il tempo è destinato a migliorare. Possibili nubifragi tra Friuli e Veneto, in locale attenuazione nel corso delle ore pomeridiane. Piogge battenti sull’Emilia Romagna; venti forti da direzioni variabili, mari molto mossi.

Centro e Sardegna. Ecco il ciclone della Befana: piogge battenti interesseranno fin dalle prime ore del giorno gran parte dei settori peninsulari, attesi locali temporali lungo le coste tirreniche. Forti venti di Scirocco in Adriatico. Il tempo risulterà compromesso anche sulla Sardegna, dove impetuose raffiche di Maestrale porteranno forti precipitazioni per gran parte del giorno. Mari molto mossi.

Sud e Sicilia. Ecco arrivare il ciclone della Befana: dopo una prima parte del giorno con un cielo spesso nuvoloso, ma senza fenomeni associati, nel corso delle ore pomeridiane forti venti dai quadranti meridionali (Scirocco e Libeccio) daranno vita a un severo guasto del tempo, con forti precipitazioni più probabili sulla Sicilia e Poi anche sul versante tirrenico calabrese, qui col rischio di nubifragi.

Domenica 7 dicembre

L’alta pressione cede rapidamente favorendo l’ingresso di aria più umida responsabile di un peggioramento nella seconda parte del giorno con debole piogge sparse. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco.

Venti moderati occidentali in attenuazione. Basso Tirreno molto agitato; Canale e Mare di Sicilia da molto agitato a agitato.

Nord. Al mattino, ancora piogge su gran parte delle regioni, con fenomeni localmente intensi sul Nordest; nevicate diffuse sull’arco Alpino, fino a 500 metri di quota. Venti sostenuti dai quadranti settentrionali, di Bora e Tramontana. Tra il pomeriggio e la sera assisteremo a un’attenuazione dei fenomeni, ultime piogge sull’Emilia Romagna e sulla Liguria, ancora deboli nevicate sulle Alpi.

Centro e Sardegna. Un ciclone è attivo sull’Italia in questa giornata: forti venti di Bora portano un generale peggioramento sulle regioni adriatiche, con tante piogge per gran parte del giorno. Attesi locali nubifragi sulle coste abruzzesi. Nevicate diffuse in Appennino a 1000 metri di quota. Sulla Sardegna, intanto maltempo; attenzione alle fortissime raffiche di Maestrale. Mari localmente agitati.

Sud e Sicilia. Circolazione instabile su gran parte delle regioni. Piogge intense e locali nubifragi, con possibili temporali, interesseranno i settori tirrenici in questa giornata, sospinti da forti venti di Libeccio. Piogge meno intense su Basilicata, Puglia e Sicilia, qui alternate a locali schiarite. In serata è attesa una recrudescenza del maltempo sulla Calabria tirrenica. Mareggiate lungo le coste.