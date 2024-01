Crolla ponteggio a Misilmeri

Palermo sferzata dal maltempo. Prima ondata di pioggia e vento di questo 2024 sul capolugo siciliano e non solo. Per tutta la notte e per buona parte della mattinata odierna, le folate di ponente arrivate da ovest hanno sfrecciato alla media di 60 km/h, con folate di quasi 80 km/h sulla provincia, in particolare a Carini.

Albero si schianta su un’auto in via Villagrazia







Oltre ai soliti tombini otturati e ai consueti allagamenti che hanno colpito diverse aree della città, in particolare la Zona Nord, Ciaculli e Borgo Vecchio, a pagare il conto più salato è stato il verde cittadino. Dopo i danni causati dalle forti folate di vento che hanno colpito Palermo a fine novembre, anche oggi nel capoluogo siciliano si sono registrati diversi crolli di alberi. Tante le auto danneggiate dalle fronde cadute al suolo. Una casistica in cui rientra quanto avvenuto in via Villagrazia, arteria stradale della III Circoscrizione. Una zona nella quale un albero è stato divelto a metà del suo tronco ed è finito sul tettuccio di una Fiat Panda parcheggiata sul posto. Al momento del fatto, non c’erano nè passanti nè conducenti a bordo del mezzo. Una vera fortuna visto che, proprio nei pressi dell’albero caduto al suolo, si trovano diverse strutture importanti per il quartiere.

Crolla ponteggio a Misilmeri

A causa del maltempo e del forte vento un ponteggio è caduto a Misilmeri (Pa) in via L20. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e i carabinieri. In quel momento non passava nessuno e non si sono registrati feriti. Per tutto il giorno i vigili del fuoco sono stati impegnati nella rimozione di altri alberi caduti nella zona di Tommaso Natale, Sferracavallo, Partanna Mondello e Mondello. Sono stati impegnati anche i tecnici comunali del settore verde e giardini.

Il verde urbano continua ad essere un problema irrisolto

Crolli che riaprono il caso su quella che è la gestione del verde urbano da parte degli uffici e delle maestranze del Comune di Palermo. Da Palazzo delle Aquile ci si attendeva un piano per risolvere un’emergenza dettata dalla mancanza di manutenzione ordinaria. Fra le pieghe dell’avanzo vincolato, furono destinati circa 300.000 euro al fine di eseguire interventi sul verde urbano in città. Ma purtroppo ciò che è stato fatto sembra ancora non bastare. La strada è lunga. Il vento spira. E gli alberi continuano a crollare, uno dopo l’altro, al suolo.

Like this: Like Loading...