Allagamenti a Partanna e a Mondello. Persone costrette a rimuovere l'acqua con le scope

Le periferie di Palermo finiscono sott’acqua. La pioggia tanto attesa per riempire gli invasi della Sicilia è finalmente arrivata. Una notizia certamente positiva in vista della stagione estiva, ma non per l’attualità della città. Sul capoluogo siciliano si sono abbattuti fin da ieri dei temporali di forte entità. Un flusso di precipitazioni praticamente ininterrotto e che ha mandato in crisi nera la già precaria tenuta del sistema fognario di diversi quartieri, messo a dura prova in occasione delle precedenti precipitazioni. Diversi i tombini saltati. Fatto che ha trasformato le strade in veri e propri fiumi.

Maltempo a Palermo, allagamenti a Mondello

I principali problemi si sono registrati soprattutto in VII Circoscrizione. Diversi disagi hanno interessato il quartiere di Mondello. I principali assi stradali risultano completamente allagati. Problemi che interessano in particolare l’area più vicina alla spiaggia (piazza Mondello, viale Regina Elena, via Principe di Scalea), le arterie limitrofe (via Teti, via degli Oleandri e via Circe) e le diramazioni verso la città (viale Venere, viale dell’Olimpo, via Galatea). Gli allagamenti stanno causando disagi a numerosi turisti. A causa della presenza dell’acqua sulle strade, diversi utenti dei vari b&b situati nelle zone marinare della città non riescono a muoversi verso l’aeroporto. Difficoltà anche per i residenti, i quali faticano a rientrare presso le loro abitazioni.

A Partanna residenti rimuovono acqua dalle abitazioni

Difficoltà di movimento anche a Partanna. Quartiere nel quale i residenti sono in questo momento costretti a rimuovere l’acqua dalle proprie abitazioni con mezzi di fortuna. Nelle zone con maggiori criticità sono in corso gli interventi di soccorso dei vigili del fuoco e degli uomini della protezione civile. Allagamenti si sono inoltre registrati anche in via Ugo La Malfa e nelle strade parallele di viale Regione Siciliana. Ammassi d’acqua che interessano anche l’Addaura (in particolare lungomare Cristoforo Colombo) e la II Circoscrizione, con i maggiori problemi registrati in via Messina Marine. Difficoltà anche a Vergine Maria, dove i residenti hanno segnalato dei blackout al sistema elettrico delle proprie abitazioni.