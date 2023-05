Maltempo a Palermo, in funzione pompe idrovore, sottopassi sotto controllo

Pietro Minardi di

15/05/2023

Pompe idrovore in azione nelle aree più colpite e continua attenzione rivolta ai sottopassi di viale Regione Siciliana, al momento privi di criticità. Prosegue il monitoraggio della Protezione Civile Comunale in merito all‘ondata di maltempo che sta investendo Palermo. Precipitazioni per le quali proprio l’organo di controllo ha emesso un avviso di allerta rossa per la giornata odierna. Presente, negli uffici di via Ausonia, anche il sindaco Roberto Lagalla che ha voluto fare il punto della situazione.

Lagalla: “Data risposta attenta”

Il primo cittadino ha fatto il riepilogo di queste ore di maltempo. “Abbiamo seguito attraverso la Protezione Civile l’evolversi del fenomeno, emettendo quei divieti che hanno consentito di allegerire il traffico in città e seguendo i tradizionali punti di crisi. Buone notizie vengono dai sottopassi, monitorati costantemente“. Non mancano però gli allagamenti, in particolare in quelle aree particolarmente soggette a criticità già durante le normali giornate di pioggia. “Si è intervenuti nei luoghi che soffrono di una cattiva gestione delle acque piovane: mi riferisco all’area di Mondello, della Marinella e dell’area del Papireto. Luoghi in cui sono in funzione delle pompe idrovore“.

Un lavoro per il quale gli uffici del Comune di Palermo hanno lavorato in sinergia con il personale della Protezione Civile e dei vigili del fuoco, nonchè con le maestranze delle società Partecipate, con particolare riferimento ai dipendenti di Amap e Rap che hanno lavorato a spron battuto per garantire la pulizia delle caditoie e dei sistemi di drenaggio e delle acque piovane. “Credo che si stia dando una risposta attenta – sottolinea il sindaco -, non negando le carenze che ancora sussistono sul piano della ricezione idrica delle acque piovane. Ma siamo nel campo della programmazione. Oggi siamo intervenuti sull’emergenza e credo che, fino a questo momento, la risposta ha consentito di limitare i disagi ai cittadini”.

Allerta rossa per la giornata odierna

Un’ondata di maltempo per la quale la Protezione Civile Regionale aveva diramato l’allerta rossa per tre province. Un bollettino nel quale, si legge, erano previsti “forti piogge, temporali, rovesci con forti raffiche di vento e mareggiate”. Un’allerta arancione è stato invece diffusa per le province di Messina, Agrigento, Enna e Caltanissetta; gialla infine per le zone del catanese, ragusano e siracusano. In alcuni comuni, fra cui rientra anche Palermo, è stata disposta la chiusura delle scuole per motivi di sicurezza.