Sono diversi i sindaci dei comuni della Sicilia occidentale che hanno firmato un’ordinanza disponendo la chiusura delle scuole per domani a causa dell’allerta rossa per il maltempo diramata dalla Protezione Civile.

Lo hanno già annunciato i sindaci di Trapani, Agrigento, e Palermo. Tra gli altri comuni dove è stata già firmata l’ordinanza figurano Sciacca, Ribera, Castelvetrano, Campobello di Mazara, Petrosino, Partanna, Mazara del Vallo, Marsala, Porto Empedocle, Valderice, Carini, Montallegro, Balestrate, Trappeto, Alcamo, Bivona, Canicattì, Petrosino, Partinico, Terrasini, Montelepre, Borgetto. Con l’allerta rossa la chiusura delle scuole è una scelta obbligata.

Maltempo, allerta rossa nel trapanese, agrigentino e Palermitano

Un’allerta di colore rosso è stata diramata, poco fa, dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, per la provincia di Trapani e alcune zona del palermitano. L’allarme prevede, infatti, a partire da questa notte e per l’intera giornata di domani, lunedì 15 maggio, forti piogge, temporali, rovesci con forti raffiche di vento e mareggiate. Un’allerta arancione è stato invece diffuso per le province di Messina, Agrigento, Enna e Caltanissetta; gialla infine per le zone del catanese, ragusano e siracusano. Alcuni sindaci, a cominciare da quello di Campobello di Mazara, stanno disponendo la chiusura delle scuole per domani.

Maltempo: Protezione civile, domani allerta rossa in Sicilia

“Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 15 maggio, allerta rossa e allerta arancione su parte della Sicilia”. È quanto rende noto la Protezione civile aggiungendo che è stata “inoltre valutata allerta arancione su settori dell’Emilia-Romagna e allerta gialla sull’intero territorio di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, parte di Emilia-Romagna, Calabria e sui restanti settori della Sicilia”. Alla luce di un “profondo minimo depressionario, in formazione tra la Tunisia e il mar Libico” l’avviso diramato dalla Protezione civile “prevede, dalle prime ore di domani, lunedì 15 maggio, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, specie settori occidentali, dove sono attese cumulate anche rilevanti, in estensione a Campania, Basilicata, Puglia e Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Dalla tarda mattinata di domani, inoltre, si prevedono venti forti o di burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti occidentali sulla Sicilia, in successiva rotazione dai quadranti meridionali ed estensione a Calabria, Basilicata e Puglia. Mareggiate lungo le coste esposte”.