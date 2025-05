Sono bastate poche ore di nubifragio su Palermo per trasformare l’ospedale Civico in un luogo pericoloso per la sicurezza di pazienti e personale sanitario. Le forti piogge e le raffiche di vento che si sono abbattute sul capoluogo hanno messo in luce fragilità note, aggravate dall’assenza di interventi di manutenzione.

A causa del vento impetuoso, grandi rami di pino, da tempo in attesa di potatura, si sono staccati dagli alberi cadendo lungo i viali dell’ospedale e ostruendo diverse uscite di emergenza. L’episodio ha fatto scattare immediatamente l’allarme, compromettendo temporaneamente i percorsi di evacuazione e mettendo a rischio la sicurezza in caso di necessità.

Salute e sicurezza negli ospedali

Immediatamente è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, i quali, date le numerose segnalazioni sparse per la città, hanno rallentato le operazioni di soccorso. Intanto, all’interno della struttura cresceva la preoccupazione per i possibili rischi in caso di evacuazione urgente.

Fortunatamente, non si sono verificati danni a persone, ma l’episodio ha fatto riemergere con forza il tema dell’abbandono delle aree verdi del presidio ospedaliero e della mancanza di un piano preventivo di gestione del rischio ambientale.

La segnalazione del personale sanitario

Medici, infermieri e personale ospedaliero da tempo segnalano la necessità di interventi urgenti, non solo per la potatura degli alberi ma anche per il ripristino delle vie di accesso e sicurezza. Le loro preoccupazioni, finora rimaste inascoltate, oggi si fanno pressanti.

Alberi caduti e allagamenti in città

Un albero caduto su una macchina in corso Calatafimi a Palermo, allagamenti in diverse zone della periferia e del centro. La pioggia intensa prevista da un bollettino con allerta arancione della protezione civile da questa mattina si è abbattuta su tutta la Sicilia. Nel capoluogo un albero è caduto nei pressi del supermercato Lidl in corso Calatafimi provocando danni a una vettura. Diversi gli automobilisti che sono rimasti impantanati in alcune zone come a Partanna Mondello e in via Ugo La Malfa.

Disagi anche in centro per gli automobilisti anche in centro nella zona della Noce e al Papireto dove la pioggia è stata intensa.