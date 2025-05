Incidente sull’autostrada Palermo Mazara del Vallo. L’autista a causa della forte pioggia ha perso il controllo del pullman che ha bloccato l’intera carreggiata.

Stanno intervenendo i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la polizia stradale. Ci sarebbero alcuni feriti.

Il traffico in direzione Palermo della bretella che immette in autostrada è paralizzato.

Paura a Trabia, donna con l’auto nel sottopasso

Paura a Trabia per una donna rimasta bloccata con l’auto nel sottopasso allagato per le piogge. La donna si è rifugiata sul tetto della macchina e ha chiamato il 113.

I carabinieri di Trabia hanno trovato l’autovettura quasi completamente sommersa dall’acqua a seguito delle abbondanti piogge. Uno dei due militari immergendosi nell’acqua ha messo in sicurezza la donna con l’aiuto di un passante.

Vigili del fuoco intervengono in via Imera

I vigili del fuoco del reparto fluviale sono intervenuti in via Imera per soccorrere due automobilisti bloccati dentro le vetture. In quel tratto di strada quando piove il livello dell’acqua sale e qualcuno resta sempre bloccato. Sono dovuti intervenire le squadre di soccorso con i gommoni per raggiungere gli automobilisti e liberarli da dentro le auto. Poi le vetture sono state tirate fuori dall’acqua da un altro mezzo delle squadre di soccorso.

Palermo allagata

Un altro violento temporale si è abbattuto nel pomeriggio a Palermo, creando allagamenti e disagi alla viabilità come si vede nel video, girato da un passeggero di un bus di linea in via Messina Marine.

Il maltempo ha anche fatto crollare alberi, uno caduto è su una macchina in via Sciuto e un altro in corso Calatafimi. La pioggia intensa – prevista dalla Protezione civile in un bollettino con allerta arancione – da questa mattina cade su tutta la Sicilia.

Diversi gli automobilisti che sono rimasti impantanati a Partanna Mondello e in via Ugo La Malfa. Disagi anche in centro, nei quartieri Noce e Papireto.