Per domani, venerdì 26 agosto, a Palermo, Catania, Messina ed Enna

Temperature estive, piogge ed anche rovesci temporaleschi. Il quadro Meteo in Sicilia per le prossime ore indica sostanzialmente questo e la protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico.

Allerta gialla in quattro province

Il bollettino 22237, valido dalle 16 di oggi 25 agosto fino alla mezzanotte di venerdì 26 agosto, indica allerta gialla per domani nel Palermitano, Messinese, Catanese ed Ennese. A causare questa nuova allerta meteo la presenza di precipitazioni da “Da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-orientali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Isole Eolie: cielo irregolarmente nuvoloso fino al primo mattino, sereno o poco nuvoloso nel resto della giornata”.

Per la giornata di oggi, invece, le precipitazioni sono “Isolate, a prevalente carattere di rovescio o temporale, in esaurimento serale, sui settori orientali, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Isole Eolie: cielo da poco a irregolarmente nuvoloso”.

Torna, dunque, l’allerta gialla nell’isola dopo qualche ora di “sosta”.

Temperature oltre i 30 gradi ma nessuna ondata di calore

Si alzano leggermente le temperature percepite nelle tre città siciliane prese a campione. L’avviso per il rischio incendi e le ondate di calore numero 185 odierno indica infatti 32 gradi di massima percepita a Palermo, 33 a Catania e 34 a Messina. E per domani, venerdì 26 agosto, una tendenza all’aumento: 33 nel capoluogo di regione, 34 nel capoluogo etneo e nella città dello Stretto.

Rischio incendi di pericolosità media e preallerta arancione nell’Agrigentino, Nisseno e Trapanese. Nelle altre province isolane pericolosità bassa.

La situazione, torna il caldo al Nord, migliora il tempo nel resto del Sud

Nelle prossime ore tornerà un po’ di caldo al Nord, dopo giorni gradevoli e miti; al Sud il tempo migliorerà lentamente grazie all’allontanamento del Ciclone Balcanico verso la Grecia. Il caldo in aumento sarà però precursore, di temporali più intensi nel weekend soprattutto al Nord, avverte Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito IlMeteo.it

“Con i temporali, anche intensi – annuncia l’esperto – le giornate sono comunque spesso soleggiate per molte ore e presentano un’aria frizzantina, leggera e più secca dopo il passaggio della burrasca”.

Nel dettaglio: giovedì 25. Al Nord: dal pomeriggio temporali sui rilievi del Triveneto e sul Friuli Venezia Giulia. Al Centro: un po’ instabile sul basso Lazio. Al Sud: temporali in Calabria, meno probabili altrove.

Per venerdì 26. Al Nord: soleggiato e caldo ma con temporali pomeridiani. Al Centro: cielo poco nuvoloso con temporali pomeridiani a ridosso dei rilievi. Al Sud: lieve miglioramento con qualche acquazzone residuo specie nelle zone interne.

Sabato 27. Al Nord: temporali sparsi. Al Centro: variabile con qualche rovescio o temporale su Umbria, Marche, Abruzzo e Molise. Al Sud: prevalenza di sole salvo addensamenti pomeridiani nelle zone interne. Tendenza.

Domenica ancora molto instabile con frequenti temporali, soprattutto al Nord e nelle zone interne del Centro-Sud. Da lunedì tempo più soleggiato.