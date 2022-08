Per venerdì 26 agosto, ancora instabilità nell’isola

Permangono condizioni d’instabilità diurna tra Calabria e Sicilia con rovesci e temporali durante le ore centrali della giornata di giovedì 25 agosto. Schiarisce in serata. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali. Ionio mosso; Basso Tirreno poco mosso.

Temperature ancora attorno ai 30 gradi

Rimangono stabili le temperature che non hanno subito in questi giorni picchi particolari attestandosi attorno ai 30 gradi. Massime previste tra i 25 ed i 31 gradi.

Previsti 30 gradi ad Agrigento, 30 a Caltanissetta, 29 a Catania, 25 ad Enna, 29 a Messina, 31 a Palermo, 26 a Ragusa, 29 a Siracusa, 30 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su gran parte delle regioni a parte temporali pomeridiani sulle Alpi del Triveneto.

Centro: Grazie all’alta pressione si trascorrerà un’altra giornata prevalentemente soleggiata con cielo poco nuvoloso ovunque. Temperature stabili.

Resto del Sud: La pressione è in aumento, per cui il bel tempo sarà prevalente anche se non mancheranno piovaschi sulla Calabria settentrionale.

Per venerdì 26 agosto, ancora instabilità nell’isola

Anche per la giornata di venerdì 26 agosto si rinnovano condizioni di instabilità tra Campania, Calabria e Sicilia con rovesci e temporali localmente anche di forte intensità. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Ionio mosso; Basso Tirreno poco mosso.

Nord: Dopo una mattinata con tempo ampiamente soleggiato, nel pomeriggio ci saranno alcuni temporali di calore sui settori alpini e prealpini.

Centro: Al mattino il sole sarà prevalente. Al pomeriggio invece potrebbero scoppiare alcuni temporali tra i rilievi abruzzesi e laziali.

Resto del Sud: Dopo una mattinata all’insegna del bel tempo, nel corso del pomeriggio scoppieranno dei temporali su rilievi e zone vicine ad essi.