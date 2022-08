Per giovedì 25 agosto ancora instabilità, schiarite in serata

La circolazione depressionaria attiva tra l’Adriatico e i Balcani rinnova condizioni d’instabilità atmosferica in Sicilia. Per mercoledì 24 agosto, avvio di giornata all’insegna di piogge, rovesci e temporali talvolta intensi e grandinigeni su Stretto e Messinese occidentale, in propagazione a Nebrodi, Peloritani e area etnea. Possibili rovesci temporaleschi anche su Palermo e provincia.

Al pomeriggio temporaneo miglioramento del quadro meteorologico lungo le coste del basso versante tirrenico, nuovi acquazzoni o locali temporali su entroterra Nisseno, Agrigentino e Iblei. Venti moderati dai quadranti occidentali con mari mossi o molto mossi.

Allerta gialla in Sicilia

Nell’avviso della protezione civile regionale 22235 per rischio meteo-idrogeologico e idraulico viene indicata una condizione di allerta gialla su tutta l’isola proprio per la presenza di precipitazioni e temporali. Questo a causa delle precipitazioni “Da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati specie sulla Sicilia settentrionale ed orientale. Isole Eolie: rovesci e temporali fra la notte e la mattinata, tendenti ad assumere carattere più locale e occasionale nella seconda parte della giornata”.

Temperature ancora stabili

Rimangono stazionarie le temperature nell’isola. Massime previste tra 24 e 33 gradi. Previsti 28 gradi ad Agrigento, 29 a Caltanissetta, 33 a Catania, 24 ad Enna, 29 a Messina, 31 a Palermo, 28 a Ragusa, 29 a Siracusa, 29 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Al nord l’alta pressione delle Azzorre garantirà un’altra giornata all’insegna del bel tempo con il cielo che si presenterà poco nuvoloso.

Centro: Prosegue la fase stabile grazie all’anticiclone. La giornata trascorrerà con un cielo più nuvoloso solo su Abruzzo, Molise e basso Lazio.

Resto del Sud: Tempo ancora instabile, con rovesci e temporali possibili su gran parte delle regioni.

Per giovedì 25 agosto ancora instabilità, schiarite in serata

Permangono condizioni d’instabilità diurna in Sicilia con rovesci e temporali durante le ore centrali della giornata di giovedì 25 agosto. Schiarisce in serata. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali. Ionio mosso; Basso Tirreno poco mosso.

Nord: Giovedì 25 la pressione sarà ancora stabile. Il cielo ancora una volta si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto.

Centro: Grazie all’alta pressione si trascorrerà un’altra giornata prevalentemente soleggiata con cielo poco nuvoloso ovunque. Temperature stabili

Resto del Sud: La pressione è in aumento, per cui il bel tempo sarà prevalente anche se non mancheranno piovaschi sulla Calabria settentrionale.