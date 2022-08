Nuovo avviso della protezione civile regionale

Piogge e temporali, soprattutto in Sicilia orientale e settentrionale. Continua il maltempo nell’isola con tanto di allerta gialla in tutta la regione. Tende, dunque, ad estendersi il fronte temporalesco visto che ieri erano 7 le province “in giallo”.

Viene indicato nell’avviso della protezione civile regionale 22235 per rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Tale avviso è valido dalle 16 di oggi, martedì 23 agosto, fino alla mezzanotte del giorno successivo, mercoledì 24 agosto.

Temporali e precipitazioni, allerta gialla in tutta l’isola

Per oggi le precipitazioni sono indicate “Da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”.

Ed inoltre “Isole Eolie: cielo parzialmente nuvoloso, con tendenza ad aumento della nuvolosità associata a rovesci temporaleschi intermittenti”.

Le previsioni per domani, invece, indicano “Da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati specie sulla Sicilia settentrionale ed orientale. Isole Eolie: rovesci e temporali fra la notte e la mattinata, tendenti ad assumere carattere più locale e occasionale nella seconda parte della giornata”.

L’avviso inoltre fa notare come tutte e nove le province isolane siano interessate da un’allerta gialla perché interessate tutte potenzialmente da queste precipitazioni. Rimangono estive le temperature che non subiranno una grossa diminuzione attestandosi sui valori del periodo e comunque attorno ai 30 gradi senza troppi picchi.

Ciclone balcanico si sposta a Sud e porta temporali

Sul fronte meteo, l’area di bassa pressione centrata al momento sulla Serbia, la stessa perturbazione che ha portato forte maltempo al Centro-Nord tra il 17 ed il 19 agosto, tende ad espandersi nelle prossime ore verso l’Adriatico, colpendo anche il Sud dell’Italia.

Sono previsti temporali soprattutto tra Campania, Basilicata, Calabria ed est della Sicilia. Sono le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. “Per il weekend, l’ultimo di agosto, potremmo vedere un miglioramento al Sud ed un parziale aumento dell’instabilità al Centro-Nord”, aggiunge.

“Il ciclone balcanico – spiega – non riuscirà a spostarsi verso Est a causa di una robusta alta pressione estesa sull’Europa orientale. Con il blocco anticiclonico ad Est, associato anche ad un caldo anomalo dalla Turchia fino alla Lettonia, la suddetta bassa pressione ‘ondeggerà’ tra Serbia e Grecia portando aria molto instabile verso le regioni meridionali”.

In sintesi, come è successo la scorsa settimana al Centro-Nord “a causa della temperatura del mare elevata, i fenomeni temporaleschi potrebbero assumere carattere di forte intensità anche lungo le coste”.

Questo sensibile guasto temporalesco al Sud “sarà parzialmente bilanciato da un deciso miglioramento al Nord dove fino a venerdì ci sarà tempo soleggiato e gradevole. Per il weekend, l’ultimo di agosto, potremmo vedere un miglioramento al Sud ed un parziale aumento dell’instabilità al Centro-Nord”.

Nel Dettaglio al sud

Martedì 23. Al Sud: forti temporali possibili ovunque. Mercoledì 24. Al Sud: ancora temporali, specie su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Giovedì 25. Al Sud: proseguono i temporali, soprattutto su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale. Tendenza. Ancora instabile nel Meridione e parte del Centro, nel weekend sole al mattino qualche temporale nel pomeriggio specie a ridosso dei rilievi.