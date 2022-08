Nuova allerta meteo nell'isola

Piogge e temporali in Sicilia. Continua l’allerta meteo con tanto di allerta gialla nell’isola anche per la giornata di domani, martedì 23 agosto. La protezione civile regionale ha diffuso un nuovo avviso (il numero 22234) per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico valido dalle 16 odierne fino alla mezzanotte del 23 agosto.

Precipitazioni per oggi

La nota della protezione civile indica in Sicilia per le prossime ore precipitazioni “Da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; isolate, a carattere di rovescio o temporale prevalentemente a evoluzione pomeridiana, sui settori centrali, con quantitativi cumulati generalmente deboli”.

Prevista espansione fronte temporalesco per domani

Queste, invece, le previsioni per domani sempre sul fronte precipitazioni: “Da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati, sui settori centro-orientali, generalmente deboli sulle restanti zone”.

La nota prosegue: “Per le Isole Eolie: Cielo da parzialmente ad irregolarmente nuvoloso, con possibilità di isolati piovaschi o brevi rovesci temporaleschi, tendenti a farsi più probabili e significativi fra la serata e la nottata”.

Allerta gialla in sette province

Si estende anche l’allerta meteo di colore giallo. Se per oggi vengono indicate le province di Messina, Catania, Enna, Ragusa e Siracusa, per la giornata del 23 agosto si aggiungono anche le province di Palermo e Nisseno. Piogge e temporali non sono escluse anche nel Trapanese e nell’Agrigentino.

Temporale nel Catanese

Un forte temporale si è abbattuto sul Catanese nelle scorse ore, con pioggia e forte vento anche nel capoluogo etneo. I vigili del fuoco hanno in corso interventi di svuotamento di aree allagate a Santa Venerina, Giarre, Zafferana ed Acireale.

Pioggia a Milo, rinviato tributo a Battiato e Dalla

È stato rinviato a domenica 28 agosto, per le avverse condizioni meteo, il concerto tributo a Franco Battiato e Lucio Dalla in programma questa sera nel teatro ‘Lucio Dalla’ di Milo. La Pro Loco di Milo, in concertazione con la produzione degli artisti, comunica che i biglietti già acquistati restano validi per la nuova data. Chi vorrà chiedere il rimborso, invece, potrà farlo entro e non oltre il 25 agosto attraverso i sistemi di vendita utilizzati.