Prosegue anche per martedì 23 agosto l’azione congiunta di una circolazione depressionaria sullo Ionio e di correnti in discesa dai Balcani. Ne consegue una giornata ancora instabile dal punto di vista meteo in Sicilia con il rischio di rovesci e temporali dapprima in formazione sul basso Tirreno e a seguire nuovamente nel pomeriggio sui settori interni, con fenomeni in locale sconfinamento sulle coste.

Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Ionio da poco mosso a mosso; Basso Tirreno da mosso a poco mosso.

Allerta meteo gialla in sette province

Prevista allerta meteo gialla in sette province. Viene indicato nell’avviso della protezione civile regionale 22234. Più precisamente a Messina, Catania, Enna, Ragusa, Siracusa, Palermo e Caltanissetta.

Particolare attenzione alle precipitazioni che saranno: “Da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati, sui settori centro-orientali, generalmente deboli sulle restanti zone. Per le Isole Eolie: Cielo da parzialmente ad irregolarmente nuvoloso, con possibilità di isolati piovaschi o brevi rovesci temporaleschi, tendenti a farsi più probabili e significativi fra la serata e la nottata”.

Temperature stabili

Rimangono stazionarie le temperature massime nell’isola e comunque ancora su valori prettamente estivi. Previsti 30 gradi ad Agrigento, 29 a Caltanissetta, 29 a Catania, 25 ad Enna, 29 a Messina, 31 a Palermo, 27 a Ragusa, 29 a Siracusa, 29 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Atmosfera ancora stabile grazie all’alta pressione. La giornata trascorrerà con il bel tempo, ma molte nubi copriranno il Nordest.

Centro: Nubi e precipitazioni interesseranno Molise e Abruzzo, cielo sereno o poco nuvoloso sul resto delle regioni. Venti di Maestrale.

Resto del Sud: Forte peggioramento dapprima sulla Puglia, poi su Basilicata, Campania e Calabria; attesi temporali violenti con grandinate.

Per mercoledì 24 agosto, nubi e piogge nel pomeriggio

una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi, foriere di deboli piogge pomeridiane.

Nello specifico sul litorale tirrenico nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Schiarisce in serata; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sull’area dello Stretto, sull’Appennino settentrionale e sull’appenino centro-meridionale nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Ionio e Basso Tirreno poco mosso.

Nord: Al nord l’alta pressione delle Azzorre garantirà un’altra giornata all’insegna del bel tempo con il cielo che si presenterà poco nuvoloso.

Centro: Prosegue la fase stabile grazie all’anticiclone. La giornata trascorrerà con un cielo più nuvoloso solo su Abruzzo, Molise e basso Lazio.

Resto del Sud: Tempo ancora instabile, con rovesci e temporali possibili su gran parte delle regioni.