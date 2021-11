Il nuovo avviso della protezione civile regionale

Nuova allerta gialla in Sicilia a causa di temporali

Possibili disagi in diverse zone dell’isola

Per il 23 novembre piogge nella zona occidentale

Continua l’ondata di maltempo in Sicilia. Per la giornata di oggi, lunedì 22 novembre, diverse province dell’isola sono interessate da un’allerta gialla per rischio meteo idrogeologico ed idraulico.

Nell’avviso 21326 valido dal pomeriggio odierno fino alla mezzanotte del 23 novembre, diramato dalla protezione civile regionale, infatti, vengono indicate le province: Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa. Il Comune di Palermo indica anche il capoluogo interessato dall’allerta gialla.

La causa sono i temporali previsti che dovrebbero interessare anche altre zone dell’isola. Previsti, dunque, disagi, nella nostra isola.

Precipitazioni

In particolare, le precipitazioni saranno “Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali e meridionali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderate”.

Venti moderati, in particolare sul settore occidentale. Mari, molto mossi il Tirreno settore Ovest e lo Ionio.

Per martedì 23 novembre allerta gialla in due province

L’evoluzione per domani, martedì 23 novembre, prevede una allerta gialla nelle zone del Trapanese e dell’Agrigentino oltre che nel Palermitano.

Le precipitazioni saranno “Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali e settentrionali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, in particolare sul settore occidentale”.

Il quadro meteo

Giornata dai tipici connotati autunnali con piogge sparse, localmente anche di moderata intensità. Nello specifico, saranno i settori centro-settentrionali della Campania ed il versante tirrenico della Sicilia ad essere interessati dai fenomeni più rilevanti, altrove invece si assisterà all’alternanza di schiarite ed annuvolamenti senza precipitazioni degne di nota. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno mosso.

Temporali al centro-sud, allerta gialla su altre quattro regioni

Un minimo depressionario attualmente centrato sulla Sardegna si sposterà – nel corso delle prossime ore – verso il Mar Tirreno determinando una fase di maltempo sulle regioni peninsulari, in particolare sulle zone costiere tirreniche centrali e sul medio Adriatico.

Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della protezione Ccvile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dalla sera di oggi, lunedì 22 novembre, il persistere di precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, sul Molise e sui settori costieri e di primo entroterra di Campania e Lazio centro-meridionale.

Previste, inoltre, precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, sull’Abruzzo. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, martedì 23 novembre, allerta gialla su Abruzzo e Molise e su settori di Lazio, Campania oltre che sulla Sicilia.