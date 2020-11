Decine di interventi a Termini Imerese

Lunga notte di interventi per i vigili del fuoco a causa della pioggia battente caduta a Palermo e in provincia. Gli interventi di soccorso a Termini Imerese, comune colpito da un intenso temporale si sono conclusi solo di notte. Tante le abitazioni, magazzini e la zona del porto allagati.

Nel capoluogo è scattata la chiusura fino a tarda sera del sottopasso di viale Regione Siciliana nella zona di viale Lazio. Tanti i detriti lasciati sull’asfalto della pioggia che ha trasformato in fiume l’asse stradale. In corso Tukory un albero è caduto finendo nel mezzo della carreggiata e solo per una caso fortuito non ha colpito le auto in transito.

La strada per qualche ora è stata chiusa al transito solo con un filo rosso e bianco provocando disagi agli automobilisti che non si sono accorti dello stop alle vetture. Difficoltà alla circolazione anche in viale Michelangelo e nella zona di Borgo Nuovo, in via Imera e in via Messina Marine.

Qui i vigili del fuoco hanno liberato alcuni automobilisti rimasti impantanati con le auto. Il maltempo ha provocato guasti all’illuminazione pubblica a Valdesi e in viale Strasburgo-via Ausonia. Amg Energia e l’Enel hanno riparato i guasti. In alcune zone di Palermo si sono registrati anche black out nelle abitazioni.