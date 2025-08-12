Il dramma di Villagrazia di Carini. Avrebbe lasciato un biglietto alla mamma con scritto “Mamma ti voglio bene, ricordalo sempre”, la giovane di 20enne trovata morta in casa.

Un incubo vissuto dalla donna ieri a Villagrazia di Carini, dove una giovane di appena 20 anni, è stata trovata morta nella villetta in cui viveva con la mamma.

L’allarme è scattato poco dopo le 15.00, quando i Carabinieri della locale Stazione e i primi soccorritori del 118 sono intervenuti in via Carbulangi, zona hotel Azzolini.

Nonostante i tentativi di rianimazione, per la ragazza non c’è stato nulla da fare.

Secondo quanto riferito, una ragazza molto bella lavorava come parrucchiera e godeva della stima di amici e clienti. La notizia della sua morte ha lasciato sgomenta l’intera comunità: una piccola folla di parenti, conoscenti e amici si è radunata davanti all’abitazione, tra incredulità, rabbia e dolore.

Le forze dell’ordine stanno svolgendo gli accertamenti di rito per ricostruire le circostanze dell’accaduto. Sul posto è intervenuto anche il medico legale per i rilievi necessari.

Si tratta di un episodio che riaccende l’attenzione sulla fragilità emotiva dei più giovani e sull’importanza di intercettare per tempo i segnali di disagio.