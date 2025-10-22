L'apprezzamento della Fials al collega

Manca il medico al punto territoriale di Bagheria ed è un infermiere a salvare la vita a un paziente colpito da una crisi cardiaca. Lo rende noto la segreteria provinciale della Fials che racconta come l’episodio sia accaduto lunedì sera quando un cittadino di 69 anni si è presentato al Pte lamentando malessere e ricordando di avere avuto in passato problemi cardiaci.

Mentre il paziente attendeva gli esami e l’intervento del 118, la situazione è precipitata a causa di una crisi cardiaca. A intervenire fortunatamente in maniera rapida è stato un infermiere di Santa Flavia, Giovanni Lo Baido, con una lunga esperienza in reparti di Cardiologia.

“Facciamo i complimenti al nostro collega e iscritto per la professionalità che ha permesso di salvare una vita – dice Giuseppe Forte, commissario provinciale Fials Palermo – purtroppo continua a registrarsi una carenza di medici nei Pte che non può essere tamponata con i medici di guardia medica che non hanno competenza di pronto soccorso.

Apprezziamo gli sforzi dell’Asp nella ricerca di nuovi medici che purtroppo ancora oggi risulta difficile. Nelle more di portare a termine la ricerca di ulteriori medici per il Pte di Bagheria, laddove si registrerà l’assenza del medico, proponiamo di rafforzare il turno con due infermieri, in modo da ridurre i disagi nei momenti di particolare criticità”.