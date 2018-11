La rassegna giunta alla 39^ edizione

Al via il 39esimo “Palermo Sportfilmfestival”, tra i protagonisti dei film in concorso anche l’attore Francesco Pannofino, attore del film italiano “La Partita” del regista Frank Jerky.

La settimana del cinema sportivo sarà protagonista a Palermo, attraverso le produzioni cinematografiche, il tema dello sport e quello sociale.

La 39° edizione sarà presentata alla conferenza stampa del 5 dicembre alle 10.30 a Villa Niscemi. Tra gli appuntamenti in programma, il “Gran Galà del Paladino D’oro” il 9 dicembre alle 21.30 al Real Teatro Santa Cecilia. Il Festival, nato da una intuizione del giornalista sportivo Vito Maggio, nasce nel dicembre del 1979 e dal 2005 è diretto da Roberto Oddo. In questa edizione dei record, hanno aderito 104 nazioni, provenienti da cinque continenti, oltre 1700 film iscritti, 44 nominations i film che hanno conquistato diritto a contendersi le ambite statuette. 4 le sezioni (Corti, lungometraggi, Paralympic e Football Film), 13 le nomination per ogni sezione (miglior attore protagonista) miglior fotografia, al miglior montaggio, alla miglior sceneggiatura, alla miglior regia e al miglior film straniero. 44 i film che saranno proiettati nell’aula magna della cittadella universitaria di Palermo, cinque giorni di mostra ” Cinema & Sport ” e il convegno medico sportivo. Quest’anno inoltre, in occasione dell’evento “Capitale della Cultura 2018”, saranno riconosciuti premi speciali alle nazioni protagoniste: Italia (Palermo), Malta (La Valletta) e Olanda (Leeuwarden). In questa edizione, 22 Nazioni hanno ottenuto le nomination: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Cina, Francia, Germania, Inghilterra, Iran, Irlanda, italia, Olanda, Polonia, Portorico, Repubblica Dominicana, Russia, San Marino, Soth Africa, Spagna, Ucraina, Stati Uniti.

Tra i protagonisti dei film ci saranno anche: Matt Demon (voce narrante del film americano “Boston”), Alfono Lara (attore protanista del film spagnolo “Los Hombres De Verdad No Lloran”) e tra gli sportivi protagonisti di docufilm gli italiani Valentino Rossi protagonista di “Mancini,The Motorcycle Wizard”, Gianni De Biase nel film americano “Triumph”) e l’olandese Dirt Kuyt protagonista dell’omonimo film “Kruyt”.