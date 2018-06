in collaborazione con l'inail e l'asp

Plauso è stato espresso dal segretario generale della Filca Cisl Palermo Trapani, per controlli effettuati anche oggi dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Palermo, in collaborazione con personale dell’Inail e dell’Asp di Palermo e con l’Arma territoriale, nei cantieri edili della provincia di Palermo.

“La vigilanza è lo strumento essenziale per garantire la sicurezza dei lavoratori e contrastare efficacemente il lavoro nero” dichiara Paolo D’Anca, che aggiunge: “Da parte nostra continua a esserci la massima disponibilità a collaborare, sia come sindacato sia come componenti degli enti bilaterali, in questa fondamentale azione a sostegno della legalità, elementi fondamentali nel settore edile”

Per il segretario generale della Filca Cisl Palermo Trapani, “solo il rispetto delle regole garantisce che sul mercato del lavoro operino in regime di reale concorrenza, le imprese sane che producono sviluppo”.