Sabato 13 dicembre il ritmo di Palermo torna a battere forte punk-rock, con un appuntamento presentato dal PunkFunk, in collaborazione con Easy Reader e Antista Rooms. E sarà proprio il PunkFunk (via Napoli 8/10), ad ospitare l’evento che unisce musica, libri e contaminazioni sonore e che vedrà tornare a suonare i Manges nel capoluogo siciliano, dopo un’assenza durata quasi 10 anni. L’ingresso è gratuito.

Si comincia alle 19, nella sala del Sidekick, con la presentazione di “Punk Rock (The Manges photo archive)“, moderata da Giacomo Giacomazzi e alla presenza della band. Il libro (Tsunami Edizioni) non è né una biografia né un compendio discografico: è un archivio visivo, un racconto per immagini fatto di tour, incontri, luoghi, viaggi, frammenti che mostrano cosa significhi vivere trent’anni di punk rock con disciplina, ironia e ostinazione.





Alle 21, un djset scalderà l’atmosfera, quel tanto che basta per accogliere il primo live, che inizierà alle 22: spazio per gli I-Society, la formazione che include 4 elementi e innumerevoli esperienze tra band e progetti ben noti nella scena palermitana (Semprefreski, Popsters, F.U.G., ANF, solo per citarne alcuni). Sul palco saliranno Bizio (voce/chitarra), Pallino (batteria/voce), Ciaccio (basso/cori) ed Eku (chitarra/cori).

Subito dopo sarà la volta dei Manges, pronti a infiammare il pubblico e il PunkFunk a partire dalle 22:30. Originari di “Las Pezia“, sono la punk rock band italiana più longeva e riconosciuta all’estero. Dal 1993 hanno attraversato Europa, Nord America e Giappone, stretto legami con figure chiave della scena internazionale, suonato con Bad Religion, Descendents, CJ Ramone, Screeching Weasel, Queers e molti altri. Sei album all’attivo e una miriade di singoli in vinile – molti dei quali oggi fanno la gioia dei collezionisti – pubblicati per etichette di tutto il mondo. E se pensate che la serata finisca qui, vi sbagliate, perché si chiude in bellezza, con il djset di DOCDrugztore & Stefan-Eno, dalle 23:45.

Non saranno solo concerti. Non sarà una semplice presentazione. Non saranno delle selezioni musicali. Sarà un evento da condividere, per celebrare la cultura indipendente e un modo decisamente punk-rock di rimanere fedeli a ciò che si ama. Sabato 13 dicembre, al PunkFunk, la musica non si ascolta soltanto: si vive.

Luogo: PunkFunk, Via Napoli, 8/10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 19:00

Prezzo: 0.00

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.